Lazio, Pedro: "Tre punti col Cagliari per archiviare l'ultimo ko e caricarci in vista del Bayern"

Nel pre-gara di Cagliari-Lazio, ai microfoni ufficiali del club biancoceleste è intervenuto l'attaccante Pedro Rodriguez: "Dobbiamo fare una bella partita, oggi abbiamo l'opportunità di fare i tre punti. Non possiamo sbagliare, speriamo di fare una bella prestazione e una bella partita per ottenere tre punti fondamentali per noi. Preparazione? Non è stato facile, mai lo è quando si viene da una sconfitta ma abbiamo preparato bene la partita. Dobbiamo continuare, la stagione è ancora lunga.

Dobbiamo pensare oggi al Cagliari e a ottenere i tre punti che, come ho detto, per noi sono fondamentali. Quanto è importante vincere oggi? Importantissimo, dobbiamo continuare a lottare fino alla fine in campionato. Sicuramente una vittoria darebbe molta fiducia per affrontare il Bayern Monaco e le altre in campionato".