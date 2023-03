Lazio, Sarri: "Possiamo fare ancora meglio. Ai ragazzi ho detto di dimenticare questa vittoria"

vedi letture

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria sul prato del 'Maradona' contro il Napoli primo in classifica: "Alla squadra ho consigliato di dimenticare la gara di stasera perché torniamo in campo tra tre giorni. Abbiamo fatto una gara di applicazione, di quelle che soddisfano tifosi e allenatore. Dal punto di vista tecnico però possiamo fare qualcosa di meglio. Ho voluto inculcare ai ragazzi di poter fare punti a Napoli e credo che lo abbiano fatto. Venire qui e giocare senza paura vuol dire avere personalità, se uno pensa solamente a chiudersi non ha scampo. Abbiamo concesso poco a una squadra che veniva da una lunga serie di gol consecutivi in casa. Vecino? Lascia la sensazione che ha molte energie, per questo ho deciso di schierarlo. La Lazio non sta sbagliando molto in questo campionato, non si possono vincere tutte le partite. Sicuramente in questi big match è più facile giocare a calcio".