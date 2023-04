Lazio, una crescita costante con un occhio al bilancio: ora Lotito progetta il salto di qualità

Una crescita costante. Esponenziale. I risultati parlano per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sta portando in alto la sua squadra portandola ora alle porte della qualificazione alla prossima Champions League. Adesso serve soltanto la spinta definitiva, quel salto di qualità per una squadra costruita con un occhio al bilancio ma senza rinunciare alla qualità che ha portato risultati ottimi come sei coppe in bacheca.