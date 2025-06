Milan, per il centrocampo non c'è solo Rabiot: idea Xhaka del Bayer Leverkusen

Il Milan pensa alla prossima stagione. L'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo ha portato una ventata di aria fresca dopo una stagione negativa e culminata senza la qualificazione alle prossime competizioni europee. L'ottavo posto in classifica, e soprattutto la sconfitta in finale di Coppa Italia oltre alla prematura eliminazione dalla Champions League, ha fatto storcere il naso e non poco ai tifosi che al termine del campionato - nel giorno dell'ultima partita contro il Monza - hanno contestato la società per gli scarsi risultati.

Esperienza in mezzo al campo

Si cerca quindi un innesto che possa portare qualità ed esperienza. Il primo nome è quello di Modric, davvero ad un passo. Il secondo invece, sempre per la linea di mediana di mister Massimiliano Allegri, è quello di Adrien Rabiot. Il mediano francese è stato allenato dal tecnico ai tempi della Juventus e adesso invece è in forza all'Olympique Marsiglia.

Idea Xhaka

Fra i profili a cui il club rossonero sarebbe interessato c’è anche Granit Xhaka. Il centrocampista, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è di proprietà del Bayer Leverkusen e potrebbe anche cambiare aria. Il club lo valuta sui 15-20 milioni di euro. Tanti nomi sul taccuino di Tare, vedremo le prossime mosse del Milan.