Lazio, Zaccagni accelera il rientro: con l'Udinese Baroni recupera il capitano e non solo

Buone notizie per la Lazio da Formello: Mattia Zaccagni accelera il recupero e si avvicina al rientro. L’esterno biancoceleste ha partecipato alle prove tattiche con il gruppo dopo un confronto con il tecnico Marco Baroni e una prima parte di lavoro differenziato. Nonostante i progressi, lo staff medico procede con cautela per evitare ricadute, ma c'è ottimismo, si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Zaccagni aveva saltato la trasferta in Repubblica Ceca a causa di un problema al polpaccio, ma oggi sarà nuovamente monitorato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è riaverlo titolare nel posticipo di domani contro l’Udinese all’Olimpico (20:45). Ha ripreso ad allenarsi anche Dele-Bashiru. Il nigeriano soffriva per una distorsione alla caviglia riportata a Venezia sabato 22 febbraio. Dovrebbe essere convocato e prendere posto in panchina. Servirà giovedì con il Viktoria Plzen, quando mancheranno Gigot e Rovella, espulsi nella partita d’andata e costretti a scontare un turno di squalifica.

Restano invece indisponibili Hysaj e Castellanos. Il terzino albanese dovrà restare ai box per almeno altre due settimane, con rientro previsto dopo la sosta. L’attaccante argentino, invece, è vicino al rientro: l’obiettivo è ottenere la convocazione per la gara europea contro il Viktoria Plzen, dove potrebbe rientrare a gara in corso. Se il recupero procederà senza intoppi, potrebbe essere schierato titolare nel successivo match di campionato contro il Bologna.