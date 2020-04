Le grandi trattative del Parma - 2018, guizzo di Faggiano e corsa contro il tempo per Gervinho

vedi letture

Estate 2018. Il Parma è appena tornato in Serie A, con quell’incredibile scalata fatta di tre promozioni in tre anni, ma il mercato è molto bloccato. Non c’è ancora, infatti, la certezza su quale campionato dovrà disputare la squadra di D’Aversa. Per capire meglio la situazione bisogna fare un passo indietro di qualche mese, al pre di Spezia-Parma, la partita della storia, quella che diede ai gialloblù la matematica promozione, complice il suicidio del Frosinone contro il Foggia. Qualche giorno prima della partita, l’attaccante del Parma Calaiò aveva inviato un messaggio scherzoso agli ex compagni allo Spezia De Col e Terzi, messaggi che crearono scalpore e misero a serio rischio la promozione dei crociati. Fino a metà agosto infatti, sul Parma pendeva il rischio di una penalizzazione, che avrebbe di fatto annullato la promozione ottenuta sul campo. Dopo mesi nei tribunali, il responso confermò la promozione crociata, che, con mesi di ritardo poterono mettere in piedi la squadra per la A. In pochi giorni arrivarono colpi di categoria, con Sepe, Inglese, Grassi e poi, il giorno di Ferragosto, la pazza idea di Faggiano: riportare in Italia Gervinho.

L’ivoriano è disperso da un paio di anni in Cina, all’Hebei Fortune, dove però ha giocato pochissimo. Ci sono tante incognite, ma Faggiano è sicuro: “E’ lui l’uomo giusto”. Parte la corsa contro il tempo, il mercato chiuderà il 17 agosto e i tempi per un trasferimento internazionale sono molto lunghi, specie per far combaciare le riunioni con l’Oriente. L’ivoriano da subito si dimostra ben propenso al ritorno in Italia, e si siede al tavolo per trattare la risoluzione con l’Hebei. Alle 4.30 della notte italiana Gervinho tratta ancora lo svincolo con i cinesi: è il 16 agosto, i tempi sono strettissimi, considerando anche che per l’ivoriano saranno necessarie le visite mediche per capire la sua condizione. I documenti della risoluzione arrivano nel pomeriggio italiano del 16 agosto, mentre Gervinho è sull’aereo che lo porterà in Italia. Nella mattinata del 17, l’ultimo giorno di mercato, l’ivoriano sostiene le viste mediche e a due ore e mezza dal gong del mercato l’ex Roma diventa ufficialmente un giocatore del Parma. “L'idea è nata guardando un po' di giocatori con quelle caratteristiche che ci potessero servire su quella fascia. Tentar non nuoce, io ci ho provato, mi sono buttato, e la società ha fatto dei sacrifici” - così, Daniele Faggiano una volta depositato il contratto. Una corsa contro il tempo per un colpo non banale, e sicuramente istrionico. Una scommessa che si rivelerà vincente, con Gervinho che trascinerà i crociati alla salvezza nel suo primo anno in Italia, e sarà tra i protagonisti anche nella seconda stagione, quella attuale, con in mezzo il clamoroso “quasi addio” a gennaio. Ma questa è un’altra storia.

Le grandi trattative del Parma: il blitz in aprile della dirigenza per chiudere Paletta

Le grandi trattative del Parma: Vanoli in Emilia dopo una trattativa di dodici mesi

Le grandi trattative del Parma: Cragnotti cede Fuser come acconto per Chiesa ma...

Le grandi trattative del Parma: Bresciano, dalla B al Mondiale