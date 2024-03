Le pagelle dell'Atalanta - Show di Miranchuk e Scamacca, Hien vince il duello con Osimhen

Risultato finale: Napoli-Atalanta 0-3

Carnesecchi 7 - Pomeriggio senza un numero eccessivo di pericoli per il portiere nerazzurro, comunque straordinariamente reattivo nel momento in cui viene chiamato in causa. Spicca in questo senso la deviazione sul palo sul tocco fortuito di Osimhen dopo un tiro di Lobotka.

Scalvini 6,5 - Oltre a dare una mano in fase d'impostazione come di consueto, si fa notare anche a livello difensivo con delle chiusure provvidenziali. Dal 71' Toloi 6 - Finale di partita abbastanza tranquillo, in cui protegge con buona attenzione la porta di Carnesecchi.

Hien 7 - L'ex Verona troneggia a centro area. Ha un cliente decisamente scomodo come Osimhen, ma regge al meglio il confronto, evitando molte possibili conclusioni del nigeriano.

Kolasinac 6 - Completa al meglio il terzetto difensivo schierato da Gasperini, contenendo nella sua zona e talvolta accompagnando l'azione offensiva. Dal 67' Djimsiti 6 - Rileva un compagno ammonito, per evitare rischi. Ultimo scorcio di gara sufficiente.

Hateboer 6 - Dei due esterni atalantini è quello leggermente meno di spinta. La sua prova è comunque sufficiente, anche per il buon lavoro difensivo su Raspadori.

De Roon 6,5 - La solita diga in mezzo al campo, contro cui spesso e volentieri s'infrangono le avanzate della squadra di Calzona.

Ederson 6 - Tanta sostanza nella zona nevralgica del campo per l'ex Salernitana, oltre a numerosi inserimenti con cui tiene in apprensione la difesa avversaria.

Zappacosta 6,5 - Mette in campo la consueta intraprendenza sulla corsia di sinistra, proponendosi con continuità. Avvia lui l'azione poi finalizzata da Miranchuk. Dal 60' Ruggeri 6,5 - Con lui sul rettangolo verde, non cala la spinta sulla sinistra. Serve a Koopmeiners il pallone dello 0-3.

Pasalic 7 - Messo da Gasperini a uomo su Lobotka, ne limita alla grande la regia. La prestazione del croato è totale, visto che incide anche in fase di rifinitura servendo a Miranchuk il pallone dello 0-1. Dal 61' Koopmeiners 6,5 - Ingresso in campo coi fiocchi. Nel finale, firma la rete del definitivo 0-3 con un bel diagonale di sinistro.

Miranchuk 8 - Il migliore dei suoi. Inizia col botto, centrando un palo dopo un paio di minuti. Si riscatta già nel primo tempo, con il gol del vantaggio bergamasco al termine di un'azione convulsa e con l'assist per il raddoppio di Scamacca. Arricchisce la sua gara di continue giocate di alta scuola.

Scamacca 7,5 - Prestazione da vero e proprio riferimento offensivo. Molte azioni passano da lui, che fa salire la squadra smistando al meglio per i compagni che si fanno vedere in avanti. Veste anche i panni del finalizzatore, con la rete del 2-0. Dal 61' Lookman 6 - Ha un buon impatto sula gara, non avendo per la verità moltissimi palloni da gestire negli ultimi metri.

Gian Piero Gasperini 7,5 - Tra le migliori esibizioni stagionali. Azzecca la mossa di mettere Pasalic a uomo su Lobotka, giocando con coraggio su un campo difficile e venendo premiato da un grandissimo risultato.