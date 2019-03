Le pagelle dell'Empoli - Farias sprecone ma utile. Caputo ancora in gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dragowski 6 - È miracoloso sul tiro di Ciano, ma sulla ribattuta c'è Valzania a depositare in rete. Sempre sicuro.

Maietta 5,5 - Va in sofferenza nella ripresa. Dalle sue parti il Frosinone attacca con maggiore insistenza, sfruttando la freschezza di Valzania.

Silvestre 6 - Prestazione senza sbavature per il centrale argentino, che viene ammonito nel finale e salterà la Juve.

Dell'Orco 6 - Ottimo primo tempo, nella ripresa soffre un po' come tutta la formazione toscana. La difesa però regge.

Di Lorenzo 6 - Come al solito molto intraprendente e cercato dai compagni. Nella ripresa soffre un po' Molinaro.

Krunic 6,5 - L'ultimo a mollare in casa Empoli. Serve l'assist per Pajac e nel finale è fondamentale con un paio di palle recuperate in difesa.

Bennacer 6 - Detta bene i tempi nel primo tempo, domina letteralmente a centrocampo. Poi cala vistosamente e soffre la pressione ospite.

Traore 6,5 - Torna dal 1' dopo 4 turni e fa un gran lavoro in entrambe le fasi. Regala alcune giocate pregevoli, per l'Empoli è fondamentale che torni al top in vista del rush finale. (Dal 77' Acquah s.v.).

Pajac 7 - Difficilmente scorderà la prima da titolare in Serie A. Spinta costante, attento in copertura, trova anche il primo gol in massima serie con un sinistro potente. (Dal 69' Pasqual 5,5 - Il Frosinone va all'assalto nel finale e lo costringe spesso all'intervento falloso. Rischia anche il rosso).

Caputo 7 - Un gol e almeno altre due occasioni per segnare e aumentare il bottino stagionale. Leader e punto di riferimento indispensabile.

Farias 6 - Croce e delizia della formazione toscana. Guadagna un rigore, impegna e grazia Dragowski. Spesso imprendibili per la difesa, ma poteva chiudere la partita a inizio ripresa. (Dall' 87' Ucan s.v.).