Le pagelle dell'Inter - Arnautovic spreca l'occasione. Zirkzee un incubo per Acerbi

vedi letture

INTER-BOLOGNA 1-2

(92' Carlos Augusto; 112' Beukema, 115' Ndoye)

Audero 5 - Macchia con un'uscita incerta e in ritardo una serata tutto sommato tranquilla. Portiere di coppa, la sua stagione sostanzialmente finisce qui.

Bisseck 6,5 - Altra bella conferma, soprattutto a livello di personalità. Esce per il giallo, ma è spesso in anticipo sul diretto avversario e si fa anche apprezzare in proiezione offensiva. (Dal 91' Pavard 6 - Minuti ).

Acerbi 5 - Fino al 115' è il solito muro su cui sbatte la difesa rossoblù. Poi Zirkzee - giocatore delizioso - gli ordina caffè e cappuccino. Era già successo in campionato.

Bastoni 6,5 - Saelemaekers non crea particolari grattacapi, anzi: è l'ex Milan a dover contenere il braccetto mancino. Poche sbavature e qualche scorribanda: il solito. (Dal 74' Dimarco 6,5 - È il migliore dei subentrati di Inzaghi: manuale di come si batte un corner).

Darmian 5,5 - A corrente alternata, senza mai prendere il dominio sulla fascia di competenza. Male anche lui sull'azione del gol partita.

Frattesi 5 - Il gol gli resta in canna per un miracolo di Ravaglia, ma pasticcia un'altra occasione e resta qualche dubbio sull'uscita in occasione dell'angolo del pari bolognese. E restano i soliti dubbi sul palleggio rispetto a Barella.

Asllani 5,5 - Una serata non negativa, specie nelle letture senza palla, ma che ha il retrogusto dell'occasione sprecata. Sfiora i cialanogluiani cento tocchi, ma troppo spesso cerca il ricamo anziché la semplicità. E non premia. (Dall'83' Sensi 5 - Passeggia anziché chiudere su Ndoye: non il miglior modo di rilanciarsi).

Klaassen 6 - Forse è l'unico che ha ancora più bisogno di mettersi in mostra rispetto ad Arnautovic. L'inizio è promettente: impegna Ravaglia, delizia col tacco. Si spegne col passare dei minuti: meglio di quanto si potesse immaginare visto il minutaggio risicato. (Dal 74' Barella 5 - Entra male, forse il peggiore dei subentrati).

Carlos Augusto 7 - 92 minuti di applausi, come quelli che segna il tabellone luminoso di San Siro al suo gol. Un solo appunto: non poteva farlo prima? È tra i migliori sia da esterno che da braccetto mancino, senza grosse colpe sul 2-1 di Ndoye dove esce a coprire il vuoto.

Arnautovic 4 - Ritrova il suo passato, in una serata da dentro o fuori anche per lui, ma fa cilecca. Si divora un gol per tempo: i movimenti più che discreti non possono certo bastare. (Dal 74' Thuram 5,5 - Sgasa e sceglie il tacco: a conti fatti, non incide).

Lautaro 5 - S'asside in cattedra e dispensa lezioni di calcio in un primo tempo sontuoso a livello individuale. Nel secondo tempo fa rimpiangere la freddezza dal dischetto di Calhanoglu: ciabatta il settimo rigore sbagliato su venti tirati in carriera con i club. (Dal 98' Mkhitaryan 5,5 - Da punta, troppo poco).

Simone Inzaghi 5 - Turnover, ma fino a un certo punto: schiera più titolari di Motta ed è sintomatico. Segue la stessa linea anche sui cambi, a Lautaro toccano in dote oltre cento minuti: non proprio una botta di salute in ottica campionato. Alla fine, la beffa dell'eliminazione: ha investito troppo in questa serata, e proprio Lautaro è una preoccupazione.