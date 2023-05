Le pagelle della Fiorentina - Gonzalez entra nella partita dal lato sbagliato, bene la difesa

Risultato finale: Napoli - Fiorentina 1-0

Terracciano 6,5 - Per oltre mezz'ora solo spettatore, nel primo tempo deve fare poco e nulla. Un passaggio sballato causa il rigore Napoli, ma si fa perdonare ipnotizzando Osimhen e sulla respinta. Sul secondo capitola.

Dodo 6 - Rimane in campo solamente un tempo al Maradona, ma solo per la logica delle energie da gestire in vista delle semifinali europee. Non spinge troppo, quando lo fa si ha la sensazione che qualcosa possa accadere. Dal 46' Venuti 6 - Il gioco degli incastri fa sì che debba affrontare Kvaratskhelia da fresco, sul secondo rigore è un po' in ritardo ma subito dopo aveva offerto l'1-1 a Gonzalez.

Milenkovic 6 - Nei duelli fisici con Osimhen sa come farsi valere, li vince praticamente tutti ad eccezione di uno solo a metà ripresa sul quale per poco il nigeriano non segna. Per sua fortuna, c'è la traversa ad aiutare.

Igor 6,5 - Ingaggia una battaglia di ruvidezza e sportelli aperti con un cliente scomodo come Osimhen, prendendosi quasi sempre la responsabilità di combatterlo uno-contro-uno. Gli scappa giusto in un paio di situazioni.

Terzic 6,5 - Scattante in partenza, spinge con foga a sinistra ed è dal suo piede mancino che scaturiscono le prime occasioni da gol dei viola. Intraprendente, non si oppone al generale calo viola nel secondo tempo.

Amrabat 5,5 - Tornato nell'undici titolare, si sente la sua presenza nel mezzo a livello di equilibrio. Disattento a inizio ripresa: sorpreso dal passaggio sbagliato di Terracciano, causa il rigore ma non arrivano danni. Dal 76' Kouame 5,5 - Ha una nitida chance appena prima del novantesimo, Jovic lo libera a tu per tu con Gollini ma calcia in equilibrio precario e spreca l'occasione.

Duncan 6,5 - Concede del riposo iniziale a Mandragora, giustificando però con ogni pallone che gli capita sul prato del Maradona la sua presenza. Tanta grinta, meno preciso quando deve impostare ma dà il suo contributo. Dal 66' Mandragora 6 - Chiamato in causa da Italiano per accumulare un po' di minuti in vista degli impegni che contano, il suo apporto a centrocampo è scolastico ma senza danni accusati.

Gonzalez 4,5 - Per tutto il primo tempo appare troppo spesso lontano dal gioco, nel secondo riesce ad entrarci ma per i motivi sbagliati: causa il secondo rigore del Napoli e si divora un pallone ghiottissimo per l'1-1.

Bonaventura 6 - Tempo di tornare titolare per uno degli elementi più funzionali e di peso nelle logiche della Fiorentina. Nel pomeriggio di Napoli rimane un po' più defilato del solito, ma la sua intelligenza c'è sempre. Dal 66' Castrovilli 6 - Cambia almeno due posizioni nella mezz'ora scarsa in cui è chiamato all'opera nel pomeriggio del Maradona, comincia trequartista e chiude mediano. Prova a darsi da fare.

Sottil 5,5 - Sulla sinistra si aprono varchi attaccabili che forse non si aspettava lui per primo, avrebbe modo di poterci affondare ma sembra poco lucido. La gamba c'è, la qualità delle scelte non è proprio delle migliori. Dal 76' Saponara sv.

Jovic 6 - Ha uno sguardo differente, sa quanto conti questa occasione. Lui il solo viola a calciare in porta nel primo tempo, trova sempre Gollini. Meno presente nella ripresa, ma aveva mandato in porta Kouame nel finale.

Vincenzo Italiano 6 - Con l'Europa alle porte deve bilanciare al meglio le scelte, opera sì delle rotazioni ma con parsimonia, togliendo di fatto solo Mandragora e Ikone tra i disponibili più impiegati. Primo tempo di marca viola, ma Gollini ferma ogni tentativo, la ripresa è approcciata meglio dal Napoli e deve prima maledire e poi ringraziare Terracciano se il punteggio rimane 0-0. Una volta può andare, due no: Osimhen segna il secondo rigore e condanna la sua Fiorentina, andata a calare sulla lunga distanza anche perché deve fare i conti con i prossimi impegni.