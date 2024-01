Le pagelle della Juventus - Cambiaso in copertina, Yildiz magico. Che bello il primo Weah

vedi letture

Risultato finale: Juventus - Salernitana 6-1

Perin 6 - Beffato da Ikwuemesi, su gentile omaggio di Gatti, al primissimo tentativo del match, non serviranno suoi interventi per aiutare nella qualificazione.

Gatti 5 - Comincia come peggio non potrebbe, fa un assist abbastanza incredibile a Ikwuemesi. Non si lascia abbattere, però, mostrando carattere. Certo, che topica...

Rugani 7 - In aria di rinnovo con la Juventus, sapeva di giocare dalla conferenza di ieri da Allegri. Trova anche la gioia del gol, a coronamento di un ottimo periodo.

Danilo 6,5 - Non servono straordinari, la Salernitana dopo poco smette di creare preoccupazioni alla difesa di Allegri. E allora c'è spazio per andare all'avventura.

Cambiaso 7,5 - L'uomo-copertina della partita è lui: serve a Miretti il dolce assist del pareggio, poi è lui a far mettere la freccia alla Signora. Fuori tra gli applausi.

Dall'83' Kostic sv.

Miretti 7 - Alla vigilia ha ricevuto i complimenti di Allegri, che suonavano come un'investitura. Risponde con i fatti, con il pesante gol che riporta la Juventus sulla parità.

Dal 76' Nonge sv.

Locatelli 6 - Regia che nelle primissime battute risente dell'organizzazione difensiva campana, sulla lunga distanza sale in cattedra anche senza strafare.

Rabiot 6,5 - La Juventus vorrebbe costruire intorno a lui la squadra del futuro, oltre che quella del presente. Lui lo sa e in ogni azione mostra il perché.

Iling junior 5,5 - Il meno brillante in fase di possesso della Juventus, si propone con costanza e buon passo sulla corsia sinistra ma gli manca sempre l'idea o la giocata.

Dal 66' Weah 7 - Il suo gol non pesa ai fini del risultato finale o della qualificazione, ma è il gesto tecnico forse più bello dell'intera serata.

Chiesa 7 - Fattore di propulsione offensiva, quando si accende sono dolori per la Salernitana. Mette il suo zampino in ogni gol, dopo un'ora ben fatta è chiamato al riposo.

Dal 66' Yildiz 7 - Entra con un quarto di match a disposizione, gli basta per innescare l'autogol di Bronn prima, e per firmare in slalom gigante il 5-1. Magico.

Milik 6,5 - Nulla di clamoroso o imprescindibile nella sua prestazione, ma la sicurezza di sapere di avere un appiglio sicuro là davanti. Entra nell'azione del 3-1.

Massimiliano Allegri 7 - Approccio shock con il match, la sua Juve è però brava a superare l'iniziale episodio sfortunato e macina gioco e gol da lì in avanti, mettendo sotto la Salernitana. Partita dal coefficiente di difficoltà non troppo elevato, ma portata in fondo con forza, personalità e autorità.