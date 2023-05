Le pagelle della Lazio - Si salvano in pochi: disastro fra Casale e Marcos Antonio, Immobile non si vede

Risultato finale: Milan-Lazio 2-0

Provedel 6 - Incolpevole sul primo gol, quando Bennacer la fa sbattere sul terreno, viene beffato invece dalla deviazione di Romagnoli che alza la traiettoria del tiro di Theo Hernandez.

Marusic 5,5 - Quasi sempre bloccato, non fa errori grossi ma nemmeno grandi scorribande (dal 56' Lazzari 5,5- Cambiando gli addendi il risultato non cambia, sebbene lui solitamente sia più offensivo. Calcia una volta verso la porta, ma addosso a un avversario).

Casale 4,5 - Ha il 45% delle responsabilità dell'1-0 Milan, visto che il suo è un passaggio lemme lemme verso Marcos Antonio. Traballa quando Leao lo punta dopo pochi minuti.

Romagnoli 5,5 - Più sfortunato che altro, quando il tiro di Theo Hernandez gli sfila sull'anca per, di fatto, mettere fuori causa il proprio portiere.

Hysaj 6 - In un paio di circostanze arriva fino al limite dell'area, mettendo cross interessanti. Altre volte Messias lo riesce a saltare, ma non è insufficiente (dal 68' Pellegrini 6 - È l'unico che tira, seppure fuori dallo specchio, per questo prende mezzo punto in più.)

Milinkovic-Savic 5 - Ha il grande demerito di non fermare Theo sul 2-0, ma non sembra in giornata smagliante, tutt'altro (dal 68' Basic 5 - Abbastanza anonimo, con l'aggravante di mangiucchiarsi la palla del possibile 2-1)

Marcos Antonio 4,5 - Flemmatico nell'occasione dell'1-0, visto che potrebbe aggredire il pallone ed eventualmente spararlo lontano, invece si fida troppo del suo controllo e Bennacer lo saccheggia.

Luis Alberto 6 - Meno inventore rispetto al solito, poco aiutato dai compagni. È però l'unico a trovare il corridoio giusto per Pellegrini e Pedro.

Felipe Anderson 5,5 - Cerca di divincolarsi dalla morsa dei difensori milanisti, non ci riesce spessissimo.

Immobile 5 - Bollato da Kjaer, ha pochissime opportunità per mettersi in mostra. Alla fine viene anche sostituito, non una bella giornata per lui (dall'82' Cancellieri sv)

Zaccagni 6 - Quando punta Calabria sono dolori, ma si vede che non è nella sua condizione migliore (dal 57' Pedro 5,5 - Si fa vedere davvero poco).

Maurizio Sarri 5 - Non riesce a prendere le contromisure al Milan. All'andata fu straripante, dominando in lungo e in largo. È passato qualche mese, ma è cambiata anche l'attitudine su questa partita.