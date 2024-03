Leao: "Futuro? Non lo so ancora, ma il Milan è la mia casa. Voglio vincere qualcosa qua"

vedi letture

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 2-1 contro la Fiorentina nella quale ha segnato un gol e fornito un assist: "Era un obiettivo vincere qui a Firenze, dove non succedeva da tanto tempo, era difficile perché la Fiorentina è una squadra di qualità. Nel primo tempo potevamo fare già tre gol, nel secondo siamo entrati con la testa giusta e l'abbiamo chiusa".

Cosa è cambiato nel tuo rendimento?

"La squadra sta bene e io mi trovo meglio, più in fiducia, sono felice per Chukwueze che ha fatto una grande partita, è anche grazie a lui se abbiamo vinto".

Resterai a lungo al Milan?

"Ho un contratto con il Milan, il futuro non lo so ancora ma il Milan è la mia casa, questo club mi ha aiutato a crescere e sono felice qua".

Hai un sogno da realizzare?

"Vincere qualcosa, siamo in una competizione molto importante come l'Europa League però prima c'è un'altra gara da giocare contro il Lecce per andare ancora più avanti in classifica e aumentare il vantaggio sul terzo posto".