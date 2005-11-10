Lecce, Coulibaly sostituito nel primo tempo: problema muscolare alla coscia destra

Tre punti importanti ottenuti su un campo difficile. Il Lecce esce vittorioso dal Bluenergy Stadium superando 3-0 l'Udinese e conquistando un successo che permette di allungare in classifica allontanandosi dalle zone basse con la consapevolezza però che la partita sarà lunga. I giallorossi hanno messo subito le cose in chiaro nella prima mezz'ora con due gol di Gaspar e N'Dri arrivati fra l'11' e il 33'. A quattro giri di lancette dalla fine è arrivato il gol di Siebert che ha di fatto messo il punto esclamativo sul match.

La situazione di Coulibaly

Una partita che ha visto tanti sorrisi ma anche una preoccupazione per il mister dei salentini. Lassana Coulibaly, quando mancavano poco più di cinque minuti al riposo ha dovuto alzare bandiera bianca venendo sostituito da Kaba. Il centrocampista giallorosso ha avvertito un problema muscolare alla coscia destra che verrà valutato nei prossimi giorni.

Martedì la ripresa degli allenamenti

Già dalla ripresa degli allenamenti se ne saprà certamente di più. Dopo il successo di oggi all'ora di pranzo Di Francesco ha concesso alla squadra un giorno a mezzo di riposo prima di pensare al match di domenica prossima alle ore 18 al Via del Mare contro la Juventus di Luciano Spalletti. Appuntamento fissato per martedì pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano.