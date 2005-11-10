Lecce, furto a casa di Coulibaly: rubati orologi per un valore di circa 60mila euro

Martedì 10 novembre è stata una giornata da dimenticare per Lassana Coulibaly. Il centrocampista del Lecce, come si legge anche su SportMediaset, è stato vittima di un furto nella propria abitazione, nella quale i malviventi si sono introdotti approfittando dell'assenza dei proprietari: il bottino ammonterebbe a circa 60mila euro complessivi. Una vicenda simile era capitata una settimana fa a El Bilal Toure del Parma e poco prima ad Alisson Santos.

Cosa è stato rubato

Dalle ricostruzioni è emerso che i ladri hanno forzato la porta della villa e poi si sono recati nella camera da letto, individuando un armadio da cui hanno prelevato 4 orologi di pregio. Sono comunque ancora in corso le verifiche, con Coulibaly che ha richiesto subito l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della sezione Radiomobile di Lecce e della Stazione di Monteroni