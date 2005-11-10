Lecce, infortunio per Coulibaly: lesione del bicipite femorale per il centrocampista
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Dimitri Conti
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Oggi alle 11:55Serie A
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20.10.2026 11:55Serie A
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Il Lecce perde una pedina del suo centrocampo, il maliano Lassana Coulibaly, per infortunio. A comunicarlo è stata direttamente la società salentina in maglia giallorossa mediante i propri account: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lassana Coulibaly si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra".
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