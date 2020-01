Lecce, nuova idea per la mediana: chiesto Barak all'Udinese

Il Lecce ha messo nel mirino Antonin Barak, secondo TuttoUdinese.it. La società salentina è a caccia di rinforzi che possano regalare qualità al centrocampo di Liverani ed in tal senso si sarebbe mossa per capire la situazione del giocatore. L'idea dei giallorossi sarebbe quella di prendere Barak in prestito con diritto di riscatto, anche se l'Udinese al momento ha preso tempo per valutare la situazione di quella che è la prima alternativa a Rodrigo De Paul.