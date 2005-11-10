Il Lecce perde Ilic per diversi mesi: il serbo si opera per la lesione al retto femorale sinistro

Dopo essersi fermato nel primo tempo della sfida tra il Lecce e il Bologna, il centrocampista dei salentini Ivan Ilic nei giorni scorsi si era sottoposto agli esami strumentali che avevano stabilito come il serbo avesse subito una lesione del retto femorale.

Nelle ultime ore, poi, Ilic è stato sottoposto ad ulteriori approfonditi esami strumentali che hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Per questo motivo il Lecce ha comunicato che il calciatore nella giornata di martedì si sottoporrà ad intervento chirurgico presso l'Hospital Pihlajalinna di Turku (in Finlandia).

Una brutta tegola per il club salentino ed Eusebio Di Francesco, che dovrà rinunciare al giocatore per diversi mesi.