Lecce, si ferma Ilic: il centrocampista ha riportato una lesione al retto femorale
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 17:30Serie A
autore Alessio Del Lungo
13.10.2026 17:30Serie A
Il serbo salterà il match contro l'Udinese e probabilmente anche altri. Nel primo tempo della sfida di domenica si è fermato per un problema muscolare.
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Al 36' di Lecce-Bologna, Ivan Ilic è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico, obbligando Eusebio Di Francesco a sostituirlo. Il centrocampista è sembrato da subito molto preoccupato e infatti gli esami gli hanno dato ragione: per lui c'è lesione al retto femorale, anche se per capire i tempi di recupero bisognerebbe conoscere meglio l'entità della stessa.
Il comunicato del Lecce
"L'US Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilic si è sottoposto a una risonanza magnetica presso il centro radiologico 'Quarta Colosso' di Lecce, che ha evidenziato una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra". Il serbo salterà dunque sicuramente il match contro l'Udinese.
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