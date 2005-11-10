Lecce, ripresa martedì. Per Ilic problema muscolare alla coscia sinistra da valutare
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Simone Lorini
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ieri alle 23:59Serie A
autore Simone Lorini
11.10.2026 23:59Serie A
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Al termine della gara persa oggi contro il Bologna, il tecnico del Lecce Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì pomeriggio allo Stadio Via del Mare, fa sapere il club salentino.
Capitolo infortuni: oggi Ivan Ilić ha lasciato anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, verrà valutato nei prossimi giorni.
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