Ilic infortunato e costretto ai box per diversi mesi: stamattina si è operato in Finlandia

Ivan Ilic non sarà a disposizione del Lecce per diversi mesi, a seconda della modalità di riabilitazione dopo la lesione al retto femorale, con interessamento parziale anche del tendine, per la quale si è dovuto operare. L'intervento è stato eseguito in queste ore, come fa sapere lo stesso Lecce sui propri canali.

Stamattina si è operato: intervento perfettamente riuscito

La società salentina ha pubblicato infatti una nota ufficiale di carattere medico: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić è stato sottoposto nella mattinata odierna ad intervento chirurgico a seguito della lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Lasse Lempainen presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), è perfettamente riuscito".