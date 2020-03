Lecce, troppi 4 milioni per il riscatto di Riccardo Saponara

A Lecce è curioso il caso del brasiliano Diego Farias, per cui i salentini hanno un obbligo di riscatto a 4,5 milioni dal Cagliari, ma solo in caso di salvezza. Una corsa che potrebbe decidersi anche fuori dal campo. In Salento Babacar e Lapadula avrebbero bisogno di altri gol per guadagnarsi la conferma, mentre Saponara ha solo assaggiato l’atmosfera del Via del Mare: poco per i 4 milioni che servono per trattenerlo dalla Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.