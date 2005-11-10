Leo Messi e il Barcellona: "Difficile dire cosa significhi per me, era godimento quotidiano"

Lionel Messi torna a parlare del Barcellona. In una intervista rilasciata a EFE, il fuoriclasse dell'Inter Miami e leggenda blaugrana ha confidato: "È difficile spiegare cosa significhi il Barcellona per me. Provo un amore speciale, per la città e per il club. Siamo stati fortunati a vincere tutto, non solo per ciò che abbiamo potuto raggiungere, ma anche per il modo in cui lo abbiaomo fatto. E per quanto abbiamo goduto a giocare assieme. La cosa più importante è stata questa, di godere dei dettagli della vita quotidiana. Delle sessioni di allenamento e dei bellissimi momenti passati insieme".

Leo Messi e il ricordo della gente

Nel corso dell'intervista a Messi è stato chiesto anche come vuole essere ricordato dalle persone in futuro e l'otto volte Pallone d'Oro ha fatto capire di tenere molto all'opinione che si ha per l'impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi: "Come voglio essere ricordato dalla gente? Come un grande atleta che ha sempre lottato per raggiungere i suoi obiettivi e sogni", le sue parole.

E ancora, Leo ha spiegato: "A volte sono riuscito a realizzare ciò che volevo raggiungere, a volte invece no… ma non ho mai smesso di provare a vincere tutto ciò che avevo davanti".