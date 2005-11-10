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Lewandowski ha deciso. Niente Juventus e Milan, il polacco giocherà in MLS

Lewandowski ha deciso. Niente Juventus e Milan, il polacco giocherà in MLS TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 09:45Serie A

Robert Lewandowski ha scelto. Il centravanti, assicurano in Polonia, dopo l'addio al Barcellona proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti con la maglia del Chicago Fire. Una scelta di vita e non solo sportiva, col giocatore che in mano aveva tantissime altre proposte sia dall'Europa che dall'Arabia Saudita.

In particolare la Serie A si era mossa per lui, con Milan e Juventus che avevano avuto a più riprese contatti con l'agente. In Arabia invece erano state Al Hilal e Al Ittihad le due squadre che avevano mostrato maggiore interesse nel corso degli ultimi mesi. Niente da fare però, con Lewandowski che sembra aver definitivamente scelto la MLS per chiudere la sua carriera.

La scorsa settimana il giocatore insieme alla famiglia è stato a Chicago per parlare con i vertici del club e dopo alcuni giorni di riflessione ha dato il proprio via libera, con un contratto che sarà da 10 milioni di euro netti a stagione e la possibilità di diventare ambasciatore del club statunitense una volta che avrà deciso di chiudere col calcio giocato. Già nel fine settimana il giocatore dovrebbe tornare negli Stati Uniti per le firme del caso, con la presentazione che potrebbe addirittura andare in scena nella giornata di lunedì.

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