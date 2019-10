LIVE TMW - Atalanta, De Roon: "City favorito, ma noi le giochiamo tutte"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dall'inviato all'Etihad Stadium, Manchester

19.00 - Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, interverrà alla vigilia del match contro il Manchester City all'interno della sala conferenze dell'Etihad Stadium.

19.15 - È iniziata la conferenza stampa di Marten De Roon.

Giocano i migliori attacchi della Premier e della serie A.

"Tutta la squadra del Manchester City è molto forte, non solo l'attacco. Come ha detto il mister sono i più forti del mondo, ma anche noi abbiamo il nostro valore e vogliamo dimostrare domani che possiamo giocarcela con chiunque. Dobbiamo difendere molto bene, hanno qualità. Noi però dobbiamo giocare con coraggio e dobbiamo avere la giusta fiducia".

Che cosa ha di speciale questa gara?

"È un premio per quello che abbiamo fatto lo scorso anno, quando giochi contro il Manchester City la partita ha qualcosa di speciale rispetto al solito. Anche lo stadio e l'ambiente contribuiscono a ciò".

TMW - Vista la qualità del centrocampo del City, sarà complicato gestire il palleggio avversario?

"Ci siamo preparati bene per giocare contro di loro, conosciamo i loro valori. Abbiamo già giocato contro squadre forti come Juve e Napoli, il City ha qualcosa in più. Dobbiamo giocarla, poi si vede: dobbiamo credere nel nostro gioco e nelle nostre qualità".

Ha già segnato contro il Manchester City.

"È stato un gran momento, mi ricordo bene perché ho segnato all'ultimo minuto dopo che avevamo sofferto per ben 90' minuti. Per i tifosi è stato incredibile, è uno dei ricordi più belli della mia carriera".

Che clima si respira nello spogliatoio dopo essere scesi in campo?

"C'è tanta voglia di far bene, è un stadio bellissimo. Durante la partita dobbiamo lavorare e fare il massimo. Speriamo di far bene e giocare al top, con questa rosa possiamo far vedere a chiunque che siamo una squadra in crescita e che ha meritato questa partita".

Come valuta il Manchester City?

"Lo scorso anno sono arrivati ai quarti di finale, è tra le favorite. Le pressioni sono diverse rispetto al campionato, rispettiamo la loro forza, ma le giocheremo tutte".

Cosa resta della partita di sabato?

"Lo ha già detto il mister, si impara dagli errori e si va avanti con il prossimo match".

19.36 - È terminata la conferenza stampa di Marten De Roon.