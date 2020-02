Terminato da pochi minuti il match del Dall'Ara tra Bologna e Brescia sul risultato di 2-1. In sala stampa tra poco si presenterà il tecnico delle rondinelle Eugenio Corini.

17:57 inizia la conferenza stampa

Primo tempo non bene, poi nella ripresa avete messo in difficoltà il Bologna anche se non avete fatto molte ripartenze

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Bologna ha grande qualità. Era importante per noi essere rimasti in partita, poi ho preferito coprire l'ampiezza con il 3-5-2 e siamo stati più compatti. La partita l'avevamo portata sin quasi al 90', da parte nostra c'è rammarico".

Cosa vi siete detti con Mihajlovic?

"Gli ho fatto i complimenti per il lavoro che ha fatto e per l'esempio che dà ogni giorno a tutti noi".

18:01 termina la conferenza stampa