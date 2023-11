live Inzaghi: "L'Inter veniva da anni di grandissime difficoltà in Europa..."

23,10 - Vittoria e qualificazione agli ottavi di finale per Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che commenta in conferenza stampa l'1-0 al Salisburgo di questa sera. Diretta testuale a cura di TMW.

23.22 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Se entra Lautaro, si vince...

"Sono molto soddisfatto da chi ha cominciato, da chi è subentrato, perché giocavamo contro una squadra con valori fisici impressionanti. In questi 8-9 anni d'Europa è la squadra che ha valori fisici straordinari. Sapevamo che la partita si sarebbe aperta negli ultimi 20-25 minuti: i cambi ci hanno aiutato, ma non dimenticherei l'apporto di chi è partito".

Si può dire che questa Inter è più forte rispetto al passato? Ha fatto gli applausi a Thuram.

"Ma sono stati bravissimi, questo è il terzo anno consecutivo che ci qualifichiamo agli ottavi di finale. È il miglior inizio dei miei tre anni, lo dirà il tempo se sarà la stagione migliore. Sappiamo che ci sarà da soffrire tutti insieme: giocando così tanto qualche giocatore si lascia per strada, speriamo di recuperare al più presto Cuadrado, perché stasera era rischioso fare giocare Dumfries e avevamo limiti a destra".

Bisseck ha giocato molto bene, così come Asllani.

"Asllani è entrato tanto bene, lo sta facendo sempre ultimamente. Volevo farlo giocare, sta crescendo partita dopo partita: stasera era l'ennesima volta, mi viene in mente Bergamo o la partita di andata. Non è semplice entrare in queste partite e ogni giorno mi sta sempre più convincendo. Oggi, nonostante abbiamo visto che De Vrij il terzo in determinate partite lo può fare molto bene, ho preferito iniziare con Bisseck perché mi ha trasmesso in questi due mesi crescita e sicurezza. Non ho avuto problemi a farlo giocare dall'inizio. Senza ammonizione non sarebbe mai uscito".

Ci sono ancora due partite da giocare, il Salisburgo ha tre punti: dove pensa possa arrivare?

"Si giocheranno il terzo posto, noi ci giocheremo il primo con il Real Sociedad. Il Salisburgo è avvantaggiato perché ha lo scontro diretto col Benfica qui a Salisburgo".

Sente di aver ricevuto una consapevolezza ulteriore rispetto a quando è arrivato'

"Beh, il tempo e le partite ti fanno migliorare. Per quanto riguarda me, c'è sempre voglia di migliorarsi. Sono felice e siamo felici, perché parlo a nome di tutto il mio staff. Lavoriamo tanto, dai tempi della Lazio e poi da quando siamo arrivati all'Inter, per dare soddisfazione alla società e ai nostri tifosi. Sapevamo che venivamo in una squadra che negli ultimi 10 anni ha avuto grandissime difficoltà in Europa: aver raggiunto gli ottavi di Champions per il terzo anno consecutivo, questa volta con due turni di anticipo, ci rende orgogliosi. Sappiamo che già dopo la prossima saremo giudicati, ma è giusto così nel calcio. Oggi siamo contenti per i nostri tifosi che ci anno aiutato tantissimo".

Quanto è cresciuto Calhanoglu in cabina di regia?

"Calhanoglu è stato preso per fare la mezzala, poi abbiamo avuto il problema di Brozovic l'anno scorso e lui è andato lì, crescendo giorno dopo giorno, partita dopo partita. Lavora sempre per migliorarsi, deve continuare così. Stasera era anche lui affaticato, in questa sessione di partite penso sia l'unico con Sommer ad averle giocate tutte. Aveva bisogno di tirare il fiato, ma Asllani è partito benissimo".

Guardiola le ha fatto i complimenti, come ha reagito?

"Fanno piacere, ma me li aveva fatti personalmente dopo la partita di Istanbul. Sono contento dei complimenti che ha fatto all'Inter, li ha fatti a me e al mio staff Pep. È stata una grande cavalcata l'anno scorso, ora siamo con ampio merito agli ottavi: mancano due partite e cercheremo di arrivare al primo posto. Non sarà semplice come non è lo stato al primo turno, perché la Real Sociedad si sta confermando una grande squadra".

Siete la prima italiana qualificata al Mondiale per club.

"Sapevamo che gli ottavi ci avrebbero dato una grandissima soddisfazione come questa. Lo abbiamo meritato e ce la giocheremo nel migliore dei modi".

23,38 - Conclusa la conferenza stampa