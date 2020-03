live Juventus, Rugani: "Sto bene. La positività è stata una bella botta"

Ospite dei canali della Juventus (JTV e YouTube) Daniele Rugani torna a parlare della sua positività al COVID-19. Questa la diretta testuale delle parole del centrale. bianconero: "Voglio tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Mi ritengo fortunato anche se è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell'ambiente. Speso sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema".

La prima reazione? "E' stata una bella botta, mediaticamente la notizia ha fatto velocemente il giro di tutto l'ambiente e in tantissimi mi hanno scritto e li ringrazio. Sto bene e sono convinto che ne usciremo bene".

Una serie tv che consiglio? "Peaky Blinders ed Elite sono quelle che sto seguendo. Poi tra i film consiglio 'Contrattempo'".

La persona che ha avuto la maggiore influenza su di me? "Nonostante abbia sempre giocato a centrocampo o in difesa ho sempre avuto Del Piero come idolo. Da tifoso juventino la sua maglietta non è mai mancata".

Il momento più bello sul campo? "Direi la vittoria del primo scudetto, con la passerella e i tifosi che mi acclamavano e la medaglia".

Cosa manca maggiormente della quotidianità? "Abbracciare i miei cari. Io sono in hotel da solo e ci dovrò stare ancora un po'. L'isolamento è lungo e noioso per me come per tutti, quindi appena esco andrò dalle persone che mi mancano e a cui voglio bene".

Un libro da consigliare per questi giorni in casa? "Vado sul semplice. La saga di Harry Potter, ma in inglese per esercitarmi con la lingua".