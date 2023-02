live Lazio, Hysaj: "Vogliamo vincere la Conference League. Ora sono sereno e tranquillo"

vedi letture

Insieme a Maurizio Sarri anche Elseid Hysaj ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la Lazio e il Cluj valida per l'andata dei playoff di Conference League. Segui il live di TMW con le parole del terzino biancoceleste.

14.14 - Inizia la conferenza stampa.

Dove vuole arrivare la Lazio in Conference League?

"Vogliamo vincerlo, possiamo farcela e tutti i giocatori vogliono sempre avere un trofeo in più in bacheca".

Come va quest'anno?

"Sono più sereno e sono migliorare. Non voglio mollare fino alla fine. Sono più tranquillo".

Cosa è cambiato in campo con Luis Alberto più volte titolare ultimamente?

"Tutti danno il massimo e il modo di giocare è sempre lo stesso. Se tutti lo facciamo funzionare è meglio per tutti".

Che partita ci dobbiamo aspettare?

"Abbiamo visto un po' di video del Cluj ma c'era il campo ghiacciato. Ci sono 3 o 4 giocatori che fanno la differenza, non dobbiamo concedergli nulla".

Come vede Sarri alla Lazio, rispetto che all'Empoli e al Napoli?

"Non si ammorbidisce mai, neanche a casa. Mi piace come fa capire le sue idee ai ragazzi, lo vedo da tanti anni. Vuole sempre migliorare".

Vi manca ancora qualcosa?

"Sì, siamo una grande squadra e un grande gruppo. La mentalità nostra deve migliorare, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo sempre ricaricare le energie fisiche e mentali".

È mancata la continuità: come si fa a trovarla?

"Se lo avessi saputo l'avrei detto a tutti. Dobbiamo gestire le partite e devi essere sempre bravo a ricaricare le batterie. Ognuno di noi deve guardare dentro se stesso".

Sente più fiducia dall'ambiente?

"Mi sento meglio, peggio dell'anno scorso non poteva essere. Mi fa piacere aver ripreso la fiducia di tutti, il lavoro paga sempre e porta ai risultati".

14.21 - Termina qui la conferenza stampa.