LIVE TMW - Milan, Pioli: "Voglio vedere i giocatori arrabbiati"

C'è un altro round dopo la Roma? " Si, bisogna essere realisti e dire che il nostro non è un buon momento, ma bisogna migliorare la classifica, e siamo migliori di quello che abbiamo fatto in campo domenica".

Bisogna essere amico dei giocatori con i colloqui? "Amico non so, ma sono un allenatore che sta vicino ai giocatori, di come si lavora insieme e come si diventa squadra. Dobbiamo diventare squadra, siamo giovani e c'è bisogno che l'allenatore sia una figura convincente".

Fa paura la classifica? "Non dobbiamo mettere il carro davanti ai buoi, c'è tempo di migliorare la classifica e voglia gente arrabbiata, motivata e orgoglioso. Se abbiamo questa classifica significa che qualcosa abbiamo sbagliato. Voglio giocatori che non si risparmiano".

La classifica preoccupa? "Pensiamo solo alla gara di domani, a come mettere la squadra in campo. Voglio un gruppo battagliero, con lo spirito giusto. Non siamo la miglior squadra dal punto di vista tecnico, ma almeno vogliamo essere la squadra migliore dal punto di vista dello spirito e della determinazione".

Ha visto la squadra impaurita? "Non l'ho vista impaurita contro la Roma, e se qualcuno ha qualche timore allora deve lasciarli alle spalle. C'è tanto da fare, se ci crediamo tutto è possibile".

Che problema ha Suso? "Non ho dubbi sulla qualità di Suso, però è sbagliare ricondurre le difficoltà del Milan su un solo giocatore. Tutti devono dare qualcosa in più".

Kessie ha la postura giusta? "Vogliamo la superiorità numerica da dietro, con una costruzione semplice. Domenica con la Roma dal punto di vista tecnico ci siamo mossi poco senza palla, non diamo le soluzioni giuste al compagno".

Cosa ti ha deluso di più a Roma? "Cerco di ottenere prestazioni migliori. Avevamo preparato alcune situazioni e dovevamo essere più attenti, fare la scelta giusta al momento giusto, e in questo dobbiamo crescere".

Come si può fare a riportare San Siro come alleato? "Il tifoso non è stupido, sa quando la squadra gioca con spirito e generosità, dipende molto da noi. Il tifoso va allo stadio con l'idea che la squadra faccia di tutto per vincere".

Perchè si parla sempre di problema di testa? "Se arrivano i risultati positivi questa squadra, pur essendo giovane, ha delle personalità. Ma è chiaro che deve arrivare tutto tramite i risultati. Giocare bene significa avere vantaggi rispetto agli avversari, ma se c'è una caratteristica in queste partite è lo spirito".

Boban e Maldini quanto posso dare alla compattezza della squadra? "Mai avuta una presenza così continua e assidua della società attuale al Milan, Massara, Boban e Maldini, Gazidis è venuto agli allenamenti. Una presenza continua per supportare me e i giocatori".

Bennacer un'arma in più? "Recuperiamo anche Bonaventura, a parte Caldara e Rodriguez, tutti gli altri sono disponibili e ho qualche soluzione in più. Bennacer è una di queste, credo che cambierò qualcosa rispetto alla gara contro la Roma".

Problema Paquetà? "Non gli manca la voglia di fare le cose, deve incidere di più durante la gara. Ma tutti siamo chiamati a dare qualcosa in più, vale per tutti i giocatori del Milan. Siamo migliori di quello che stiamo dimostrando".

Difesa a tre in futuro? "Tutto è possibile, nella mia carriera non c'è un sistema di gioco preferito, devi capire le caratteristiche principali e mettere i giocatori più forti nelle posizioni migliori".

Errori individuali? "Si lavora per crescere e per migliorare. Sono tante le cose che dobbiamo perfezionare, essere più lucidi nelle scelte. E contro la Spal dobbiamo essere più lucidi".

Piatek è il centravanti del Milan? "Piatek è il centravanti del Milan con alcune caratteristiche, Leao è lo stesso un centravanti con altre qualità. A Roma ho scelto il portoghese, da Rafael mi aspettavo di più con la Roma, Piatek ha voglia ma entrambi sono importanti. Possono anche giocare insieme, però hanno caratteristiche diverse. L'importante è la testa e di come si scende in campo".

Piatek e Leao insieme? "Non è utopia ma proverò a fare le scelte migliori".



