LIVE TMW - Mondiali, day 3: ok Francia, Messi delude. Croazia-Nigeria: ufficiali

20.40 - Il live che vi ha accompagnato durante la terza giornata Mondiale si chiude qui. Clicca qui per seguire in tempo reale l'ultima gara di giornata: Croazia-Nigeria.

20.20 - Sono state diramatele formazioni ufficiali di Croazia-Nigeria, sfida valida per il gruppo C.

Croazia (4-2-3-1) - Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic.

Nigeria (4-2-3-1) - Uzoho; Shehu, Balogun, Ekong, Idowu; Ndidi, Etebo; Moses, Mikel, Iwobi; Ighalo.

19.54 - Grazie a una rete di Yurary Poulsen, la Danimarca ha battuto il Perù 1-0 in una gara valida per il gruppo B. Clicca qui per rileggere la diretta testuale di Perù-Danimarca

18.52 - E' finito 0-0 il primo tempo di Perù-Danimarca, sfida valida per il gruppo B. La squadra sudamericana allo scadere ha fallito un penalty con Cueva. Clicca qui per la diretta testuale di Perù-Danimarca

17.00 - L'Argentina non è andata oltre il pareggio nel match d'esordio contro l'Islanda. Gol di Aguero e Finnbogason e rigore fallito da Messi. Clicca qui per rileggere la diretta testuale del match.

Terzo giorno del Mondiale di Russia 2018. La giornata di ieri ha visto il successo di misura di Uruguay e Iran ai danni di Egitto e Marocco, mentre ieri sera Portogallo e Spagna hanno chiuso la gara sul 3-3. Questi i risultati di oggi:

Francia-Australia 2-1 - 58' rig. Griezmann (F), 62' rig Jedinak (A), 81' Pogba (F).

16.46 - Finisce 1-1 il primo tempo fra Islanda e Argentina. Al primo gol di Aguero risponde Finnbogason: partita aperta, difesa allegra per i sudamericani, europei che provano a difendere e ripartire, facendolo anche bene. Gara equilibrata e divertente, Messi poco visibile. Clicca qui per restare aggiornati sulla gara in tempo reale.

15.24 - Difesa orrenda dell'Argentina che concede tre volte all'Islanda di arrivare vicino alla rete. Alla fine è Finnbogason che sfrutta una respinta di Caballero per segnare a porta vuota.

15.20 - L'Argentina sblocca la sfida contro l'Islanda al diciannovesimo: Marcos Rojo prova il tiro dalla distanza, servendo Sergio Aguero in centro all'area. Il Kun si gira in un fazzoletto e spedisce un sinistro al laser che trafigge il portiere avversario. 1-0, Aguero.

15.00 - Iniziata la sfida tra Argentina e Islanda.

14.06 - Queste le FORMAZIONI UFFICIALI di Argentina-Islanda, gara in programma alle 15 allo Spartak Stadium di Mosca:

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Tagliafico, Otamendi, Rojo, Salvio; Mascherano, Biglia; Di Maria, Messi, Meza; Aguero. Ct: Sampaoli.

Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, R.Sigurdsson, Arnason, Magnuson; J.Gudmundsson, Bjarnason, G.Sigurdsson, Gunnarsson; Halfredsson; Finnbogason. Ct: Hallgrimsson.

13.52 - Un rigore di Griezmann e un autogol - innescato da una percussione di Pogba - danno i primi tre punti alla Francia di Deschamps. Molto più difficile del previsto avere la meglio della modesta Australia, che nel primo tempo avrebbe anche meritato il vantaggio. Il pareggio provvisorio era stato siglato da Jedinak, anche lui su rigore, dopo una pazzia di Umtiti. 2-1 il risultato finale.

Ex calciatore di Milan, Inter e Nazionale danese, Thomas Helveg ha così parlato della sua selezione per il Mondiale di Russia 2018. "Nn c'è solo Eriksen. Devo dire però che nell'amichevole con la Svezia dopo un'ora mi sono stufato, non succedeva nulla e guarda caso non c'era Eriksen. Certo, queste esibizioni lasciano il tempo che trovano, servono a far girare le gambe ai giocatori però è evidente che la Danimarca senza Eriksen fatichi a creare gioco offensivo. Inoltre l'infortunio di Bendtner ci ha privato di un attaccante di peso. Abbiamo Cornelius, Jorgensen, Poulsen che dovranno fare la differenza. C'è Pione Sisto, attaccante esterno molto tecnico, vivace ma che nelle partite che contano fatica a farsi notare e mi dà l'impressione di esprimersi all'80% del suo potenziale. In questa squadra diciamo che manca un po' di esperienza e senza Eriksen manca il piede buono per mettere l'attaccante nelle condizioni di segnare. Però la difesa è buona, ci segnano raramente e dobbiamo puntare molto su questo aspetto", ha detto.

13.38 - Torna in vantaggio, a dieci minuti dal termine, la Francia. Scambio al limite dell'area su percussione di Pogba, Behich irrompe sul rimpallo e spedisce nella propria porta, con un pallonetto imparabile per Ryan.

Gerónimo Barbadillo, ex calciatore del Perù, ha parlato della sua nazionale attraverso Tuttomercatoweb.com. "La presenza di Guerrero è molto importante per il Perù, sia sul campo che fuori. Parliamo di un ottimo attaccante e di un vero leader. Allo stesso tempo, però, credo che la Nazionale di Gareca debba sfruttare la forza della propria squadra piuttosto che concentrarsi sui singoli", ha detto.

13.17 - Il capitano dell'Australia, Mile Jedinak, pareggia i conti al 61' contro la Francia. Spiazzato Lloris dagli undici metri dopo l'assegnazione del calcio di rigore per un intervento, folle, con la mano, da parte di Umtiti.

13.13 - La Francia va in vantaggio al cinquantasettesimo con Antoine Griezmann: fallo da rigore concesso con il var dall'arbitro Cunha, l'attaccante dell'Atletico Madrid incrocia e la spedisce all'angolino - pure se a mezza altezza.

13.05 - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è tra gli ospiti presenti alla partita dei Mondiali tra Francia e Australia, a Kazan. Lo riporta l'Ap. L'attuale inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, ha invece affermato che andrà in Russia per i Mondiali solo se la nazionale francese arriverà in semifinale.

12.47 - E' terminato senza gol il primo tempo tra Francia e Australia. La formazione di Deschamps ha avuto un netto dominio territoriale, ma sono stati i socceroos a sfiorare la rete al 19', con Lloris che ha evitato il tocco all'indietro di Tolisso.

12.15 - La Francia è in campo contro l'Australia, in occasione della prima gara del girone C per Russia 2018. Intanto Kylian Mbappé batte un record per la Nazionale transalpina: l'attaccante del Paris Saint-Germain ed ex Monaco, a 19 anni e 6 mesi, si afferma come il più giovane calciatore francese a giocare un grande torneo internazionale.

Sergio Goycochea, portiere dell'Argentina a Italia '90, ha parlato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com ricordando anche quella sequenza di rigori nella semifinale di 28 anni fa tra l'Albiceleste e la nazionale italiana al San Paolo di Napoli. "Molto bene, sarò sincero. L'Argentina arriva al Mondiale con qualche incognita, non si è qualificata nel miglior modo possibile. La qualità dei giocatori dell'Albiceleste mi ispira però massima fiducia, Sampaoli può contare su ottime individualità che nel corso del torneo troveranno sicuramente la giusta intesa in campo", ha detto Goycochea.

12.05 - Queste le PROBABILI FORMAZIONI di Croazia-Nigeria:

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Badelj; Perisic, Modric, Rebic; Mandzukic. Ct: Dalic.

Nigeria (4-3-3): Uzoho; Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu; Onazi, Obi Mikel, Ndidi; Moses, Ighalo, Iwobi. Ct: Rohr.

11.50 - Curiosità legata alla formazione titolare della Francia che, alle 12, debutta a Russia 2018 contro l'Australia. L'undici schierato dal ct Didier Deschamps (con età media di 24 anni e 6 mesi) è il più giovane dei Bleus in un match d'esordio al Mondiale dal 1930, quando la Francia schierò una formazione con età media di 23 anni e 11 mesi nella sfida contro il Messico.

11.30 - Queste le PROBABILI FORMAZIONI di Perù-Danimarca:

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotún; Flores, Cueva, Farfán; Guerrero. Ct: Gareca.

Danimarca (4-2-1-3): Schmeichel; Stryger Larsen, Christensen, Kjær, Dalsgaard; Kvist, Delaney; Eriksen; Sisto, Jörgensen, Poulsen. Ct: Hareide.

Vincenzo Grella, ex calciatore e attuale agente, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della 'sua' Australia. "È una squadra che negli ultimi anni ha avuto dei cambiamenti importanti perché i giocatori di maggior fama hanno smesso. Aspettiamo che le nuove leve prendano il loro posto e si confermino a livello internazionale", ha detto.

11.05 - Francia e Australia si sfidano alle ore 12, queste le FORMAZIONI UFFICIALI della sfida che si gioca alla Kazan Arena:

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembélé. Ct: Deschamps.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Nabbout. Ct: Van Marwijk.

10.52 - Queste le PROBABILI FORMAZIONI di Argentina-Islanda:

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Agüero.

Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; J. Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason.

10.48 - Queste le PROBABILI FORMAZIONI di Francia-Australia:

Francia (4-3-1-2): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Poga, Kante, Matuidi; Griezmann; Mbappè, Dembele.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Salinsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric.

Cristiano Ronaldo esalta il Portogallo e stamane il Portogallo esalta Cristiano Ronaldo. Le prime pagine dei quotidiani lusitani sono ovviamente tutte per lui: "Ci lascia senza parole" titola A Bola; "Dio Ronaldo" addirittura il Correio da Manha. "Mostro" è ciò che scrive O Jogo; per Record invece è "Divino".

Dalla Russia, il collega Tancredi Palmeri ha commentato per RMC Sport Network il pareggio tra Portogallo e Spagna, segnato anche dall'errore di David De Gea: "Clamoroso. De Gea si ricorda per la sicurezza, per le grandi parate. Chissà se non avrà subito la pressione che c'era prima della gara".

Bernard Lama, ex portiere della Nazionale francese, ha parlato della formazione di Deschamps attraverso Tuttomercatoweb.com. "Se questa è una Francia che può vincere il Mondiale?

"Sì e no. Sicuramente abbiamo ottimi giocatori a centrocampo, in attacco. Siamo una grande squadra ma molto giovane, manca esperienza e soprattutto è un gruppo che non si è allenato insieme spesso. Per cui serve tempo per trovare l'amalgama, giocare assieme per un po'", ha detto.

10.30 - Questo il programma delle gare di oggi:

12:00 - Francia-Australia

15:00 - Argentina-Islanda

18:00 - Perù-Danimarca

21:00 - Croazia-Nigeria