LIVE TMW - Napoli, Di Lorenzo ha firmato: manca solo l'ufficialità

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato, Riccardo Caponetti

Giovanni Di Lorenzo è il primo acquisto del Napoli per la stagione 2019/20. In questo live tutti i passaggi chiave del trasferimento del laterale dall'Empoli al club partenopeo

19.37 - Di Lorenzo ha firmato - C'è la firma del primo acquisto per il Napoli 2019/20: Giovanni Di Lorenzo ha firmato col club partenopeo e ha lasciato l'Hotel Vesuvio. S'attende, a questo punto, solo il comunicato ufficiale.

18.30 - Ecco Di Lorenzo a Napoli - Con un paio d'ore rispetto a quanto comunicato nella giornata di ieri, Giovanni Di Lorenzo è arrivato questo pomeriggio all'Hotel Vesuvio di Napoli per sottoscrivere il contratto col club partenopeo.

31 MAGGIO

17.49 - Domani il giocatore a Napoli - Dovrebbe essere l'hotel Vesuvio di Napoli il luogo dove Giovanni Di Lorenzo firmerà il contratto che lo legherà al Napoli. La firma è prevista per il pomeriggio, intorno alle 16.30.

15.55 - Terminate le visite mediche. Di Lorenzo ha lasciato Villa Stuart, domani la firma sul contratto che lo legherà al Napoli.

15.05 - Per Di Lorenzo sono terminate le prove fisiche sul campo, adesso il calciatore è rientrato in clinica e a breve terminerà la giornata di visite mediche.

14.45 - Inizia la seconda parte di visite mediche per il calciatore.

12.00 - Si libera almeno un terzino. L'arrivo di Di Lorenzo in Campania, ovviamente, spingerà via Hysaj da Napoli. Lo ha anticipato ieri l'agente Giuffredi, ma anche Malcuit potrebbe lasciare il posto a un altro terzino qualora il club azzurro dovesse operare un altro innesto per quel ruolo.

11.30 - Proseguono gli esami per il calciatore che nelle prossime ore firmerà il contratto col club del presidente De Laurentiis.

10.35 - Arrivato Di Lorenzo a Villa Stuart. Il calciatore è arrivato da pochissimo presso la struttura, hanno inizio le visite mediche. In basso le foto raccolte da TMW.

10.30 - Le prime parole di Di Lorenzo. Il terzino dell'Empoli, pronto a legarsi al Napoli, ha parlato attraverso La Gazzetta dello Sport. "Non vedo l’ora. Giocare la Champions è il massimo. A Napoli poi c’è un tifo pazzesco, tutto sarà speciale", le parole del calciatore che ha poi proseguito: "Il gol segnato ad aprile agli azzurri? Una vittoria importante per l’Empoli nella corsa salvezza. Sapevo che il Napoli mi stava seguendo e forse quel pomeriggio ho dato loro la spinta per prendermi".

9.59 - Di Lorenzo è in arrivo presso la struttura di Villa Stuart. Il terzino dell'Empoli è arrivato questa mattina alla stazione di Roma Termini in treno, poi è stato prelevato da una macchina per raggiungere la clinica privata.

9.55 - Le parole dell'agente. Mario Giuffredi, ieri a 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha così commentato l'affare: "Di Lorenzo? Dopo Empoli-Torino c'è stata l'accelerata di Giuntoli, hanno voluto il giocatore in maniera veloce e concreta. Il Napoli avrebbe chiesto di anticipare le visite mediche a giovedì, io sarò ad Empoli con il presidente Corsi, penso che alla fine deciderà di darlo a Napoli, venerdì sarà a Napoli per le firme", le sue parole.

9.40 - I dettagli dell'affare. All'Empoli andranno 9,5 milioni di euro per il primo rinforzo del nuovo Napoli. Poteva non andare così: martedì alla porta dei toscani ha infatti bussato anche l'Atletico Madrid. L'offensiva spagnola è tuttavia arrivata troppo tardi, e il club azzurro può godersi il miglior difensore del campionato per rendimento offensivo in questo 2019.

30 MAGGIO