Roma, Fonseca: "Vittoria meritata. Sofferto troppo, non ce n'era bisogno"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, interverrà in conferenza stampa al termine della sfida esterna contro il Cagliari.

20.38 – Inizia la conferenza stampa.

Una vittoria meritata per voi: inizio devastante, poi in difesa però è cambiato qualcosa.

"Penso sia un successo meritato, abbiamo iniziato molto bene la partita. Prima del loro gol abbiamo avuto almeno 5 occasioni da rete pulite, poi abbiamo sbagliato a pensare che dopo il terzo gol la partita fosse finita e non possiamo pensare così. Ma non credo sia stato un problema della difesa, ma di tutta la squadra".

Oggi Kalinic è stato decisivo.

"Ha fatto una buona partita, sicuramente Dzeko era molto stanco dopo la gara di Europa League. Oggi Nikola ha fatto molto bene, per il futuro si vedrà".

Al di là del risultato, però, la Roma continua a dare l'impressione di insicurezza.

"Per me la squadra ha sempre dimostrato sicurezza, dato che il Cagliari non ha mai creato davvero occasioni pericolose da gol. Il loro secondo gol però nasce da una scelta sbagliata, perché è mancata la giusta reazione dopo il terzo gol. Abbiamo giocato più per l'individualità e non per il collettivo, dopo una grande partita giocata da noi. E non abbiamo bisogno di queste sofferenze, anche perché il Cagliari non ha creato granché".

Grande partita per Kluivert, ma forse deve crescere ancora: dove, secondo lei?

"Deve crescere a livello di mentalità, perché penso che in futuro sarà un grande calciatore: ma deve crescere mentalmente".

Si aspettava un Cagliari aggressivo?

"Sono una buona squadra, che ha iniziato bene la stagione: ha giocatori molto forti, mi aspettavo il loro pressing alto. Ma con la nostra grande qualità non abbiamo permesso al Cagliari di essere la squadra che è".

Cosa pensa di questi continui rinvii?

"Vedremo se ci saranno ulteriori decisioni ufficiali, io ho pensato solo alla partita di oggi".

20.46 – Termina la conferenza stampa.