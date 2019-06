LIVE TMW - Sarri-day, incontro col Chelsea: la Juve è più vicina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata importante per capire quale sarà il futuro di Maurizio Sarri. E quindi anche per conoscere qualcosa in più sul prossimo allenatore della Juventus. Fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, Sarri è ad oggi il candidato numero uno per raccogliere l'eredità bianconera di Massimiliano Allegri e come detto le prossime ore potrebbero essere decisive per una svolta, in un senso o nell'alto. Su TMW potrai seguire tutte le ultime novità e le indiscrezioni sull'asse Torino-Londra.

22.30 - Sarri-Juve, giornata positiva - Nuovi aggiornamenti sul fronte Maurizio Sarri-Juventus direttamente da Sky Sport. Anche oggi sarebbero stati fatti passi in avanti: il tecnico toscano avrebbe visto da solo Marina Granovskaia, ribadendo la sua volontà di lasciare il Chelsea per tornare in Italia. Mancherebbe solo l'ok finale di Roman Abramovich, ma sia Sarri che il club bianconero non si aspettano ostacoli o indennizzi da pagare.

14.33 - Le alternative per la Juve - Ad oggi, e allo stato attuale delle cose, Maurizio Sarri è da considerarsi a tutti gli effetti il candidato numero uno per la panchina della Juventus. Il club bianconero tuttavia mantiene vive anche le varie piste alternative emerse negli ultimi giorni: Pep Guardiola resta sogno lontano e difficilissimo da raggiungere, mentre per capire qualcosa in più sul futuro di Mauricio Pochettino occorrerà comunque attendere la finale di Champions di domani. Sullo sfondo resta il profilo forse più semplice da prendere, ovvero Simone Inzaghi.

13.49 - Le alternative per il Chelsea - Il Corriere dello Sport scrive di come il successo in Europa League da parte del Chelsea abbia solo rallentato, ma non bloccato, l'addio di Maurizio Sarri a Stamford Bridge. Anche perché i tifosi, nonostante il successo, hanno continuato ad inneggiare a Gianfranco Zola e soprattutto Frank Lampard, vero e proprio candidato numero uno alla panchina Blues. Oltre all'ex capitano, fra i papabili ci sono anche Massimiliano Allegri, anche se la pista non è data come calda, e Nuno Espirito Santo, la cui candidatura però non sembra così forte. Sullo sfondo, anche Laurent Blanc, Julen Lopetegui e Erik Ten Hag.

13.30 - Per Sarri pronto un triennale - Il quotidiano La Stampa si proietta in avanti e spiega come per Maurizio Sarri sia già pronto un contratto triennale da 6,5 milioni a stagione. Nello staff, inoltre, troverebbero spazio anche due ex come Andrea Pirlo e Andrea Barzagli.

13.20 - Il blocco del mercato del Chelsea variabile decisiva - Un valore importante, in questa intricata situazione Chelsea-Sarri-Juventus, potrebbe averlo il blocco del mercato imposto dalla UEFA ai Blues per la prossima sessione di mercato. Lo scrive il Times che spiega come, in caso di conferma del blocco del mercato, il Chelsea sarebbe costretto a mantenere una rosa molto simile a quella di questa stagione, allestita proprio per andare incontro alle esigenze di Sarri. E se questo dovesse essere il caso aumenterebbero le possibilità di una chiusura da parte dei Blues all'addio del tecnico.

12.37 - Indennizzo per i Blues argomento caldo - Uno degli argomenti sul tavolo della trattativa, fra Chelsea e Juventus con Fali Ramadani sullo sfondo come intermediario, è quello legato all'indennizzo che i Blues vorrebbero incassare per liberare Maurizio Sarri. Per il Corriere dello Sport i bianconeri non vorrebbero sborsare i 5,5 milioni ventilati nelle scorse ore e per aggirare il pagamento potrebbero inserire nell'operazione l'acquisto di Emerson Palmieri, terzino da tempo nel mirino di Paratici.

12.03 - Fali Ramadani a Londra per trattare - Nella serata di ieri l'intermediario della trattativa fra Juventus e Chelsea è volato da Milano a Londra, dove nelle prossime ore incontrerà i vertici dei Blues (Roman Abramovich e Marina Granovskaia) per provare a liberare il tecnico.