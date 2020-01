LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Kurtic ha chiesto di essere ceduto"

Il tecnico dei ferraresi parla alla vigilia del match contro la Fiorentina. Segui il live su TMW

Vigilia di Fiorentina-SPAL. Tra pochi minuti è atteso in conferenza stampa Leonardo Semplici, tecnico dei ferraresi, per analizzare le diverse insidie del match contro i Viola.

12.41 - inizia la conferenza stampa.

Mister, che SPAL ci possiamo aspettare?

"Bisognerà avere una reazione e ridare un input di mentalità e desiderio di vincere diversa da quella vista in casa con il Verona. La Fiorentina è una squadra che è partita per altri obiettivi, ma non ci deve toccare. Bisogna avere la voglia di fare punti importanti per continuare il nostro percorso. Con il Verona abbiamo dato impressione di essere meno desiderosi di loro di fare la gara che volevamo fare. Cercheremo di ripetere una prestazione simile a quella di Torino. Abbiamo provato diverse soluzioni e valuteremo con lo staff quello che sarà lo schieramento più adatto".

Dabo è arrivato?

"Sta facendo le visite mediche e sarà disponibile da lunedì".

Reca sarà a disposizione domani?

"Non sarà disponibile, ma verrà con noi a Firenze perché voglio farlo riavvicinare al campo e alla squadra. Tornerà a disposizione con l'Atalanta".

Felipe pensi possa giocare l'intera partita?

"Me lo auguro. Si tratta di un giocatore importante per noi".

Su Kurtic ti senti di dire qualcosa?

"Lui ha chiesto di andarsene. Alla società è andato bene perché la sua vendita ci permetterà di acquisire altri giocatori. Come ha detto Mattioli, noi avevamo l'interesse di tenere gente vogliosa e motivata a raggiungere la salvezza. Lo ringrazio per quello che ha fatto in questi due anni e gli auguro il meglio".

Cosa ti aspetti da Dabo?

"Mi aspetto che metta in campo le sue caratteristiche. Si tratta di un giocatore fisicamente importante, con esperienza e che può fare bene le due fasi. Per il nostro centrocampo ci può portare vantaggi. Sta discretamente, sicuramente non ha giocato molto, ma si è sempre allenato bene. Ci vorrà tempo, ma sta a noi metterlo nelle giuste condizioni".

TMW - Cosa ti tieni di questo girone d'andata?

"Vedendo i punti, sicuramente è deficitario. Stiamo vivendo un momento particolare ma, vedendo quanto abbiamo fatto, potevamo meritare qualche punto in più, a partire dai rigori sbagliati. Avremmo avuto un'altra classifica e saremmo stati nella norma per quello progettato a inizio stagione. Stiamo cercando più in fretta possibile di dare nuova linfa a questa squadra, attraverso innesti".

TMW - La Curva vi ha chiesto di tirare fuori gli attributi. Cosa ne pensi?

"Penso che una partita li tiriamo fuori e un'altra no. Bisognerà andare senza mutande per cercare di tirarli fuori sempre (ride, ndr). Ci fa piacere che i ragazzi della Ovest ci stiano vicini. Per noi è un aspetto importantissimo. Ci dispiace di questa situazione sia per noi, che per chiunque ama questi colori. La squadra ha però sempre cercato di dare il massimo".

Fares e D'Alessandro a che punto sono?

"Si stanno avvicinando al rientro. Hanno avuto il via libera per rientrare piano piano. Mi auguro che con il gruppo possano allenarsi tra fine mese e l'inizio del prossimo".

Cos'è mancato a Moncini per emergere?

"Credo sia un buon giocatore e che abbia qualità negli ultimi quindici-venti metri. Ma noi in quei metri non ci arriviamo spesso e allora abbiamo scelto di far giocare attaccanti con caratteristiche diverse. Non c'è stata nessun tipo di problematica nei suoi confronti. Gli auguriamo il meglio perché è un ottimo ragazzo e un grande professionista. In certi momenti però sono le circostanze a farti cambiare scelte".

Quanto sarebbe importante riportare Bonifazi a Ferrara?

"Sapete tutta la stima dell'ambiente nei suoi confronti. Sarebbe un ritorno gradito, altre cose non le dico perché al momento non c'è questa probabilità. Parlare di un giocatore che non c'è mi sembra inopportuno. Se poi ci sarà una probabilità, vedremo".

Servirà qualcos'altro a metà campo?

"Stiamo parlando di un tema che non è giusto affrontare. In questo momento voglio basarmi sui miei giocatori e cercare di migliorare più possibile le loro caratteristiche e di fare una prestazione adeguata a quella che abbiamo dimostrato di saper fare, portando punti a casa".

13.02 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.