Tutti gli aggiornamenti sul clamoroso addio di Leo Messi al Barcellona

Leo Messi dice addio al Barcellona. La Pulce nella giornata di martedì 25 agosto ha inviato il famoso burofax al club blaugrana in cui annunciava la propria intenzione di lasciare il Camp Nou già a partire da questa sessione di mercato. Nelle ultime ore non si è parlato d'altro, su queste pagine abbiamo seguito in diretta ogni sviluppo, ma la questione è destinata a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Manchester City in pole, poi Inter, PSG e Manchester United. Queste le squadre che ad oggi sembrano in corsa per l'argentino. Su TMW, come di consueto, potrai seguire tutti gli aggiornamenti, le curiosità e gli sviluppi di quella che è destinata a diventare una delle operazioni di mercato più importanti di sempre.

11.28 L'edizione odierna di Sport fa il punto sulla situazione Messi-Barcellona, destinata a divenire una battaglia legale.

Queste le due strategie:

MESSI

1 - Ritiene che la clausola rescissoria fosse ancora in vigore al momento dell'invio del burofax (25 agosto)

2 - Non si considera più un giocatore del Barça né pensa di dover pagare la clausola rescissoria di 700 milioni

3 - Nella giornata di ieri non si è presentato ai test e oggi non sarà presente al primo allenamento della stagione 2020-21.

4 - Chiede al Barça un incontro per concordare amichevolmente l'uscita

5 - Aspetta di concludere la trattativa con un altro grande club europeo (Manchester City favorito)

6 - Chiederà il transfer provvisorio alla FIFA per poter essere tesserato per un altro club e poter giocare.

BARCELLONA

1 - La clausola liberatoria unilaterale è scaduta il 10 giugno, come specifica il contratto.

2 - Messi ha un contratto in vigore fino al 30 giugno 2021 e una clausola rescissoria di 700 milioni

3 - Bartomeu è disposto a incontrare Messi solo per negoziare un rinnovo

4 - Il Barça non gli riconoscerà l'ingaggio proporzionalmente ai giorni in cui non lavorerà

5 - Il 5 ottobre si chiude il mercato. O Messi o il club interessato presenteranno 700 milioni, oppure resterà un anno da separato in casa.

6 - Se va in un altro club, il Barça farà causa per inadempimento contrattuale e il giudice deciderà il risarcimento

10.14 Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Marcelo Bechler, il Manchester City starebbe già preparando la presentazione di Lionel Messi. Il club inglese avrebbe chiesto a una grande società di produzione immagini d'archivio dell'asso argentino, in modo da avere del materiale audiovisivo pronto nel caso l'affare dovesse concretizzarsi.

Manchester City já está se preparando para o que pode vir. Solicitou a uma grande produtora imagens de arquivo de Messi para preparar material audiovisual, caso o acerto aconteça. pic.twitter.com/wcXzwQA7Qh — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 30, 2020

10.08

Di seguito la rassegna spagnola di oggi lunedì 31 agosto 2020:

🗞️ ¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizLunes pic.twitter.com/zC92fauzRL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2020

10.03 Di seguito l'apertura odierna de L'Esportiu, quotidiano in lingua catalana che segue da vicino le vicende del Barcellona: "LaLiga sostiene il Barça e dice che non concederà lo svincolo di Leo Messi se l'argentino non pagherà in anticipo l'importo della sua clausola risolutiva, che è di 700 milioni di euro".

08.28 - Sport di questa mattina riporta in prima pagina la proposta che il Manchester City starebbe preparando per convincere Messi a firmare con i Citizens in caso di addio gratis dal Barcellona: 750 milioni di euro in 5 anni è la cifra che l'argentino percepirebbe in caso di approdo alla corte di Guardiola.

LUNEDI' 31 AGOSTO