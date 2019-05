LIVE TMW - Vigilia di Tottenham-Liverpool, Pochettino: "Vogliamo fare la storia"

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è una giornata come le altre in casa Tottenham, atteso domani dalla finale di Champions League contro il Liverpool (in programma al Wanda Metropolitano di Madrid alle 21:00). Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la conferenza stampa di vigilia del tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino:

19.10 - Inizia la conferenza stampa.

La squadra sa chi scenderà in campo dal 1'? Kane ci sarà? "Prima l'ho detto, i giocatori non lo sanno. Abbiamo ancora una sessione di allenamento e poi deciderò con più chiarezza".

Un giudizio sul cammino del Liverpool? "Con Manchester City sono la squadra migliore d'Inghilterra. Hanno fatto una grande stagione e meritano ogni elogio. Il Liverpool ha tantissima storia, ma noi dobbiamo cercare di divertirci e vincere, perché anche noi vogliamo scrivere la storia".

In che condizioni è la squadra? "Il viaggio verso la finale è stato incredibile, e posso ribadire che è un piacere gestire questa rosa di giocatori. Sono orgoglioso di loro, sono aperti a tutto e seguono alla perfezione quello che io e il mio staff proponiamo. Domani la mia squadra sarà pronta a correre, a duellare e a divertirsi".

Ancora sulla formazione. "E' doloroso quando si arriva a queste partite e sei costretto a usare solo 11 giocatori dall'inizio. Non è facile prendere decisioni per domani. Abbiamo però tutte le informazioni che ci servono, conosciamo ogni singolo dettaglio su cui insistere e prenderemo la decisioni giuste, sono sicuro. Ho chiesto alla UEFA di poter portare tutta la rosa in campo domani prima della gara, in modo da poter fare la foto di rito tutti assieme".

Che tipo di preparazione avete impostato? "Ovviamente, non si può preparare una gara così come se fosse un'amichevole. I giocatori hanno diversi livelli di concentrazioni. Ma la cosa più importante è restare pronti anche sotto stress, soprattutto come in questi casi dove hai un miliardo di persone che ti guarda. La chiave è non pensarci e giocare di squadra".

Cosa pensa di Klopp come allenatore? "Jurgen è un allenatore di grande successo. E' fantastico dal mio punto di vista e lo ammiro molto. E' sempre felice, sempre ottimista, un ottimo esempio per gli altri con la sua spontaneità. Nelle finali che ha perso è solo stato sfortunato. A volte ci sono cose che non puoi controllare, a volte l'universo è con te, a volte è contro di te".

19.40 - Termina la conferenza stampa.