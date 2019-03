LIVE TMW - Zidane nuovo tecnico del Real: "Voglio riportare il club dove merita"

Fonte: Ha collaborato Giacomo Iacobellis

20.18 - Queste le prime parole di Zidane come nuovo allenatore del Real Madrid: "So che è un giorno speciale per tutti, sono felice. Come ho già detto al presidente sono felice di tornare a casa. Io non ho niente da dire, sono solo felice di tornare. Ora voglio lavorare e riportare questo club dove merita di stare. Sto pensando solo a domani, a quando inizierò a lavorare".

20.00 - È tutto pronto per la conferenza stampa di Zinedine Zidane e Florentino Perez. Clicca qui per leggere l'apposito live di TMW con tutte le parole del nuovo allenatore del Real Madrid!

19.54 - Sergio Reguilon saluta Santiago Solari. È proprio con l'allenatore argentino in panchina che il canterano del Real ha vissuto infatti il suo primo periodo d'oro tra i professionisti. Questo il suo post su Instagram per salutarlo dopo l'esonero: "Eternamente grato all'allenatore che ha scommesso su di me come giocatore della prima squadra del Real Madrid. Professionista e persona top. Sono convinto che la tua carriera andrà alla grande, perché te lo meriti. Grazie di aver creduto in me, mister".

19.41 - Non solo l'entusiasmo per il ritorno di Zinedine Zidane, sui social c'è anche ci tiene a congedarsi da mister Santiago Solari. Tra questi, il giovane attaccante del Real Madrid Vinicus Junior: "Grazie di tutto mister. Per avermi aiutato fin dal mio arrivo, per la fiducia e le opportunità che mi hai dato. Dio ti benedica sempre, meriti tutto il meglio della vita", il suo ultimo post su Instagram.

19.33 - Zinedine Zidane torna al Real Madrid, adesso è ufficiale. Una notizia clamorosa, un matrimonio che si riaccende a sorpresa dopo i fasti del passato proprio nel momento più buio della storia merengue. Per commentare a caldo la scelta di Florentino Perez, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il collega del quotidiano spagnolo As, Sergio Santos: "È un ritorno clamoroso, ma nell'aria ormai da qualche giorno. Era dalla settimana scorsa che dal Real Madrid filtrava infatti il messaggio che Zidane rappresentava la prima scelta per sostituire Solari. Il casting si limitava a lui e José Mourinho, l'unico dubbio era riguardo alla possibilità di convincerlo a tornare. Sono ovviamente d'accordo con questa scelta. Se consideriamo il momento della rosa merengue, Zidane è sicuramente l'unico capace di farsi rispettare da tutti i giocatori: da Ramos a Vinicius Jr. Nessuno, d'altronde, potrebbe mai permettersi di mettere in discussione le sue decisioni dopo tutto quello che ha vinto da allenatore e da giocatore". Clicca qui per leggere l'intervista completa di TMW

18.47 - Come raccolto da TMW, la Juventus aveva pensato a Zinedine Zidane per l'eventuale successione di Massimiliano Allegri. Zizou era la prima scelta della dirigenza bianconera, che gli aveva proposto un triennale. Florentino Perez, però, gli ha offerto quasi il doppio dello stipendio proposto dai bianconeri: 15 milioni a stagione più premi. La società campione d'Italia s'era fermata a un triennale da 8 milioni di euro netti a stagione.

18.38 - "Il Real Madrid ha deciso di risolvere il contratto che legava Santiago Solari al club come allenatore della prima squadra e, allo stesso tempo, gli ha offerto di restare all'interno della società". Oltre ad annunciare il clamoroso ritorno in panchina di Zinedine Zidane, i blancos hanno informato che Solari potrà continuare a lavorare per il Real, con un incarico però ancora da definire.

18.24 - Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid. È appena arrivata l'ufficialità del clamoroso ritorno sulla panchina merengue di Zizou. Per il tecnico francese contratto fino al 30 giugno 2022, stasera alle 20 la conferenza stampa di presentazione al fianco di Florentino Perez.

17.57 - Real Madrid TV: "Oggi giornata importante" - Arrivano le prime conferme ufficiali al ritorno di Zinedine Zidane. 'La Tertulia Magazine', trasmissione in onda sul canale ufficiale del Real Madrid, ha aperto così la sua trasmissione: "Oggi è un giorno importante per il Real Madrid". Tra pochi minuti, alle 18.00, inizierà il Consiglio Direttivo in cui il presidente Florentino Perez annuncerà l'esonero di Santiago Solari e il ritorno di Zinedine Zidane. "Appena questi cambiamenti saranno ufficiali - ha detto il canale ufficiale del club - li renderemo noti".

17.47 - Due chiamate con Perez e poi il sì - Non è servito molto per chiudere l'accordo: per 'Marca', sono bastate due telefonate tra Perez e Zidane per convincere il manager francese che tornare alla guida del club campione d'Europa in carica è la scelta giusta. Anche a campionato in corso.

17.24 - Contratto fino al 2022 - Contratto fino al 2022. Marca riporta i dettagli dell'accordo sottoscritto da Zinedine Zidane dopo la decisione di tornare alla guida del Real Madrid: il manager francese, che ha il compito di qualificare la squadra alla prossima Champions League, ha firmato un contratto valido per le prossime tre stagioni oltre a questo finale di campionato. Obiettivo del manager francese anche recuperare calciatori come Marcelo, Isco e Bale, stelle sminuite da una stagione sciagurata dopo le recenti vittorie.

16.55 Domani primo allenamento - Il primo allenamento del Real Madrid con Zinedine Zidane di nuovo alla squadra delle merengues è previsto per la giornata di domani.

16.24 - 149 partite, 393 gol, 104 vittorie, 29 pareggi, 16 sconfitte, 9 trofei. Da qui riparte Zinedine Zidane nella sua seconda avventura al Real, da questi impressionanti numeri collezionati nei due anni e mezzo vissuti sulla panchina delle merengue dopo l'addio a Zidane.

16.07 - Torna Zidane, spogliatoio felice - Colpo di teatro di Florentino Perez. 'La Sexta' subito dopo la decisione del Real Madrid di riportare Zinedine Zidane alla guida della prima squadra ha raccolto l'umore dei calciatori blancos: sorpresa e soddisfazione trai i giocatori del Real Madrid per il ritorno del manager francese che ha guidato la squadra alla vittoria delle ultime tre Champions League. C'è da scommettere che Isco in particolare avrà fatto i salti di gioia, vista la differenza di suo utilizzo tra il coach francese e quello argentino.

15.58 - Ora Zidane avrà carta bianca - Le rassicurazione di Florentino Perez sono state fondamentali per il ritorno di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid. Il presidente del club campione d'Europa in carica ha convinto il manager francese assicurandogli carta bianca per la rifondazione della squadra.

Alle prese con una stagione fallimentare, le merengues vivranno un'estate di profondo cambiamento. E Zidane sarà il regista di una squadra che vuole rinnovarsi per tornare subito a vincere.

15.50 - "Zidane regresa", le aperture dei giornali - La bomba è stata sganciata pochi minuti fa da El Chiringuito Tv: Zinedine Zidane si siederà di nuovo sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico francese, artefice dei recenti successi del club spagnolo (soprattutto le tre Champions League consecutive), torna dunque a casa dopo nove mesi. La notizia, ovviamente, trova risalto su tutti i portali spagnoli. . ( Leggi qui le aperture dei giornali spagnoli )

15.45 - Solari ha già salutato - Santiago Solari ha già salutato tutti a Valdebebas. L'allenatore del Real Madrid, all'indomani della vittoria contro il Valladolid, è stato sollevato dal ruolo di allenatore della prima squadra. La decisione della società è stata presa questa mattina, perché per i vertici del club non era più possibile portare avanti una situazione che era diventata ingestibile. E a Solari è stato comunicato l'esonero, con Zidane che tornerà alla guida del club campione d'Europa in carica. L'annuncio dopo il Consiglio Direttivo delle 18.00.

15.35 - Alle 18.00 il Consiglio Direttivo del Real Madrid - La decisione di sollevare Santiago Solari dal ruolo di allenatore della prima squadra verrà presa alle 18.00, durante il Consiglio Direttivo. Poi verrà annunciato il ritorno in sella di Zinedine Zidane.

15.30 - Lettori di TMW buonasera, benvenuti alla diretta testuale relativa al ritorno di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid. Qui tutte le informazioni sulla decisione del manager francese di tornare alla guida del club campione d'Europa in carica con cui ha vinto tre Champions League consecutive.