Lobotka e i paragoni con Xavi-Iniesta: "Come me, hanno sempre giocato per i compagni"

Tra i segreti del Napoli che continua a frantumare record in campionato c'è sicuramente Stanislav Lobotka, metronomo del centrocampo che, per tempi di gioco e importanza rivestita all'interno del gruppo azzurro, qualcuno è arrivato a paragonare a Xavi e Iniesta: "Questi accostamenti sono belli e mi inorgogliscono - assicura lo slovacco a Il Mattino -. Xavi e Iniesta sono due talenti che ho sempre ammirato anche perché, loro come me, hanno sempre dato l'impressione di giocare per i compagni, di voler dare un aiuto per far vincere la squadra".

A parte Spalletti, da chi vorrebbe essere allenato?

"Faccio un nome facile: Guardiola. Piace a tutti: il suo modo di interpretare il calcio è unico, quello che fa vedere nel City è straordinario. E lo è da tempo".