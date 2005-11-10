TMW Lobotka via dal Napoli? Solo all'estero per la clausola. Oppure per un'offerta irrinunciabile

Il Napoli non ha intenzione di rinforzare una rivale. Gli azzurri non vogliono dare aiuti alle avversarie e dunque difficilmente cederanno calciatori se non costretti a causa di clausole risolutorie.

Tradotto: difficilmente il Napoli cederà Stanislav Lobotka alla Juventus. Luciano Spalletti vuole un regista per la propria squadra - ed è pronto anche a sacrificare Khephren Thuram per un giocatore differente, così come Teun Koopmeiners - e lo slovacco può essere uno dei primi nomi nella lista. Il problema è che De Laurentiis non concede aiuti. Anche perché Lobotka ha ancora dodici mesi di contratto, più un'ulteriore opzione per arrivare al 2028, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro all'anno.

Lobotka nel suo contratto una clausola risolutoria da 25 milioni di euro. Se arrivasse un'offerta di quelle dimensioni allora dovrà decidere lui stesso, ma è valida solo per l'estero. Altrimenti la sua sembra una permanenza abbastanza scontata, al netto - da parte del Napoli - di dovere ringiovanire il reparto. C'è da dire anche che Massimiliano Allegri vorrebbe un centrocampista con le sue caratteristiche e non vorrebbe perderlo, soprattutto in direzione Juve. La situazione dunque è ancora quella degli scorsi mesi, con Lobotka che - a meno di offerte irrinunciabili - rimarrà in Campania.