© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lokomotiv Mosca in vantaggio a Torino. A sbloccare l'incontro è Aleksey Miranchuk (primo gol in carriera in Champions, terzo nelle competizioni europee), che ribadisce in rete una respinta corta di Szczesny su un tiro di Joao Mario dopo una dormita della difesa della Juventus. Ospiti avanti, dunque, al 30'.