Luis Figo: "Inter nel mio cuore, la seguo sempre e Chivu per me è un buon amico"

Luis Figo, campione portoghese e Pallone d'Oro nel 2000, ha concesso una breve dichiarazioni a DAZN dalla sede londinese della cerimonia che assegnerà il Pallone d'Oro 2026. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Figo

"Siamo qui alla premiazione più importante del mondo del calcio, speriamo di vivere una bella serata. Chi vince il Pallone d'Oro? È difficile, credo che tutti i nominati meritino di vincerlo per diversi motivi. Per questo è difficile sceglierne uno", ha dichiarato Figo.

L'ex Inter ha poi aggiunto un commento sui nerazzurri: "Seguo sempre l'Inter, è nel mio cuore. Chivu per me è un buon amico e gli auguro sempre il meglio. Un abbraccio ai tifosi nerazzurri".