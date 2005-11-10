Luis Figo: "Inter nel mio cuore, la seguo sempre e Chivu per me è un buon amico"
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:22Serie A
autore Giacomo Iacobellis
26.10.2026 21:22Serie A
Le parole del Pallone d'Oro portoghese prima della cerimonia al London Palladium, dove verrà assegnato il più ambito premio a livello individuale.
TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luis Figo, campione portoghese e Pallone d'Oro nel 2000, ha concesso una breve dichiarazioni a DAZN dalla sede londinese della cerimonia che assegnerà il Pallone d'Oro 2026. Di seguito le sue parole.
Le dichiarazioni di Figo
"Siamo qui alla premiazione più importante del mondo del calcio, speriamo di vivere una bella serata. Chi vince il Pallone d'Oro? È difficile, credo che tutti i nominati meritino di vincerlo per diversi motivi. Per questo è difficile sceglierne uno", ha dichiarato Figo.
L'ex Inter ha poi aggiunto un commento sui nerazzurri: "Seguo sempre l'Inter, è nel mio cuore. Chivu per me è un buon amico e gli auguro sempre il meglio. Un abbraccio ai tifosi nerazzurri".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:55 Serie ALive TMW
Live TMWPallone d'Oro 2026, inizia la cerimonia! Lamine Yamal è il miglior giovane talento Under 21
21:52 Serie A
Rodri: "Spero che il Pallone d'Oro lo vinca uno spagnolo. Ho detto a Yamal di divertirsi"
21:45 Serie A
Ronaldo dal Londra non si sbilancia: "Pallone d'Oro? Io lo darò... ma non so chi sarà"
21:37 Serie ATMW
TMWIl Pallone d'Oro non è realmente d'oro e tante altre curiosità sul premio più ambito del calcio
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi