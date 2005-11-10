Figo: "Per il Real sarebbe una follia marcare a uomo Yamal. Per il Clasico prevedo un 2-2"

Luís Figo, leggenda di Real Madrid e Barcellona nonché ambasciatore di Betfair, ha speso parole di grande stima per il talento di Lamine Yamal alla vigilia del Clásico in programma questa domenica 25 ottobre nella città condale. Intervenuto al programma Figosofadas, l'ex Pallone d'Oro 2000 ha scherzato su come si sarebbero divisi il campo se avesse giocato nella stessa epoca del giovane talento blaugrana: "Forse sarebbe toccato a me traslocare sulla fascia sinistra e cambiare posizione", ha ironizzato il portoghese, ammettendo che allo stato attuale Yamal è intoccabile nel ruolo di esterno destro.

"Una marcatura a uomo a tutto campo sarebbe una follia"

Proiettandosi sulla tattica del match, Figo ha analizzato la gestione del talento catalano, escludendo che José Mourinho o qualsiasi altro tecnico possa optare per una marcatura a uomo a tutto campo: "Sarebbe una follia. È molto più logico mantenere un'attenzione specifica quando Lamine entra nella propria zona di competenza". L'ex campione si aspetta una sfida molto equilibrata e si è sbilanciato in un pronostico di 2-2, ipotizzando le reti di Raphinha e Yamal da una parte e di Bellingham e Mbappé dall'altra; nell'esaminare le caratteristiche dei protagonisti, Figo ha poi paragonato lo strapotere fisico e la velocità di Mbappé a quelli di Ronaldo, precisando tuttavia che il fuoriclasse brasiliano resta un profilo unico e inimitabile nella storia del calcio.

Infine, l'ambasciatore di Betfair si è espresso sulla remota possibilità di vedere in futuro un nuovo "caso Figo" con un passaggio diretto tra le due rivali storiche, definendolo un fenomeno ormai quasi impossibile a causa delle attuali clausole rescissorie dalle cifre capogiro.