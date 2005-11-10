Luis Figo continua a essere molto legato al Real Madrid. L'ex campione portoghese, oggi ambasciatore di Betfair, ha parlato del momento dei Blancos soffermandosi soprattutto sulla situazione di Vinicius Junior, reduce da un periodo meno brillante rispetto ai suoi standard. Per il Pallone d'Oro 2000, però, il brasiliano non ha perso qualità e presto tornerà ai suoi livelli abituali: "Vinicius è un giocatore che tornerà al suo livello, al suo status, per la qualità che possiede", ha spiegato Figo, ricordando come anche i migliori calciatori attraversino momenti difficili. "È normale che le prestazioni possano risentirne. Tutti i grandi giocatori possono vivere periodi in cui non sono al massimo, ma questo non ha nulla a che vedere con il loro valore".

Da Diomande a Guler, la nuova era del Real

L'ex stella di Real Madrid e Barcellona ha poi elogiato Yan Diomande, protagonista di una crescita importante nella squadra di José Mourinho. "Ha saputo sfruttare le opportunità e si è adattato gradualmente a un club esigente come il Real Madrid. È un giocatore che può cambiare le partite: è veloce, vede la porta e crea pericoli". Secondo Figo, una delle qualità più importanti dell'esterno è anche la disponibilità in fase difensiva: "Forse non sembra il giocatore tecnicamente più raffinato, ma attacca la profondità e ha una caratteristica fondamentale per chi gioca nel Real: contribuisce anche senza palla".

Parole positive anche per Arda Guler, definito un elemento "importante nella costruzione del gioco grazie alla sua tecnica e alla capacità di dare continuità alle proprie prestazioni".

Il merito di Mourinho nella rinascita

Figo ha infine riconosciuto il ruolo di José Mourinho nella nuova fase del Real Madrid. Secondo il portoghese, il tecnico ha inciso sulle scelte tattiche e sull'equilibrio della squadra: "Non c'è dubbio che il merito sia suo. I cambiamenti fatti hanno portato risultati positivi. Alcuni giocatori sono stati spostati e la squadra ha guadagnato solidità, sia nel pressing sia nella fase difensiva". Proprio l'attenzione maggiore al lavoro senza palla sarebbe, secondo Figo, la chiave della crescita dei Blancos: "Con la qualità che hanno, hanno sempre avuto la capacità di creare occasioni e segnare. Quando aggiungi equilibrio difensivo e concedi meno opportunità agli avversari, si spiega perché il Real sta vivendo questo momento positivo".