Lukaku pronto a tagliarsi l'ingaggio per l'Inter. A 40 milioni il Chelsea lo libererà

Romelu Lukaku ha solo l'Inter in testa. Come riporta Sky Sports UK, l'attaccante belga vuole a tutti i costi tornare a Milano quest'estate e sarebbe pronto anche a tagliarsi l'ingaggio di un milione, scendendo ad un totale di otto a stagione per tornare in nerazzurro. L'Inter lavora per acquistarlo a titolo definitivo ma il Chelsea ha rifiutato la prima offerta presentata, da 25 milioni di euro. I Blues lasceranno partire Big Rom per una cifra decisamente più alta, attorno ai 40 milioni di euro.