Maicon non ha dubbi sulla corsa scudetto: "L'Inter quest'anno è troppo forte, è la favorita"

Ospite di Prime Video Sport nel format "Fenomeni", condotto da Luca Toni, Maicon ha parlato anche dell'attualità e della corsa scudetto. L'ex terzino, che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Roma, continua a seguire con attenzione entrambe le sue vecchie squadre e conosce anche Gian Piero Gasperini: "Sì, conosco Gasp".

Maicon non ha dubbi: "L'Inter è la favorita"

Quando il discorso si sposta sulla lotta per il titolo, però, Maicon vede i nerazzurri davanti alla concorrenza: "L'Inter quest'anno è troppo forte ed è la favorita per vincere lo scudetto, anche se poi può sempre capitare di tutto". Un pronostico netto da parte del brasiliano, che lascia comunque aperta la porta alle sorprese nella corsa al tricolore.