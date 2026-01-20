Maicon sicuro: "L'Inter vincerà lo Scudetto. Chivu empatico, ha grandi doti umane"

"L'Inter vincerà lo Scudetto". Maicon è sicuro, non ha dubbi e lo spiega in un'intervista rilasciata a La Repubblica, sottolineando come a sua avviso i nerazzurri siano superiori alla concorrenza, più forti e completi, con un Lautaro in rosa che fa la differenza. Poi in panchina c'è quel suo ex compagno di squadra, che lui non perde occasione di elogiare.

Il brasiliano ha evidenziato quali siano le doti migliori del tecnico rumeno: "È intelligente e soprattutto empatico, capace di entrare nella testa dei giocatori, ha grande sintonia con i ragazzi che allena, lo seguono perché ha grandi doti umane. Capisce di calcio, si capiva che avrebbe potuto fare l'allenatore". Il Napoli invece è discontinuo, mentre il Milan ha una rosa inferiore rispetto alle altre due in lotta per il titolo.

Infine una riflessione sul calcio di oggi, che per Maicon è cambiato ed è molto più fisico rispetto al passato, con meno talento e più forza. Il problema non è solo dell'Italia, ma di tutto il movimento. Il brasiliano, che ha giocato anche in Serie D prima di ritirarsi, oggi ha 44 anni e commenta per Amazon Prime alcune gare del mercoledì di Champions. Spesso viene invitato a San Siro per dire la sua su quelle dell'Inter.