Maicon e i tempi alla Roma: "Potevamo vincere di più. Sabatini mi disse subito una cosa"

Il legame con la Roma è rimasto forte per Maicon. Intervistato da Prime Video Sport, l'ex terzino brasiliano è tornato sulla sua esperienza nella Capitale: "Con quella squadra potevamo vincere qualcosa in più. Appena arrivo mi abbracciano Totti e De Rossi, mamma mia. Mi aveva chiamato Sabatini, dicendomi 'vieni qua, dobbiamo vincere il derby'. Avevano perso il derby in finale di Coppa Italia e mi ha detto subito questo. Stavo bene di testa, come quando ero all'Inter".

Maicon: "Si parlava di scudetto, altro che derby"

Il brasiliano ricorda in particolare lo straordinario avvio della stagione 2013-2014: "Si parlava di scudetto, altro che derby. Poi abbiamo vinto il derby 2-0 con gol di Balzaretti. Ma le altre squadre avevano una rosa più grande della nostra, altrimenti ci avremmo potuto credere di più". Un'esperienza che Maicon conserva con piacere: "A Roma sono stato bene, è stato bello. Ma bisognava stare sempre attenti, lì la settimana del derby è diversa. È assolutamente il derby più sentito, senza dubbio. Ma è bellissimo. Ho scelto io di andare via e tornare a casa".

Maicon segue ancora la Roma: "Conosco Gasp. Inter favorita per lo scudetto"

L'ex difensore continua a osservare da lontano le vicende della sua vecchia squadra e conosce bene Gian Piero Gasperini: "Sì, conosco Gasp". Ma quando il discorso si sposta sulla corsa al titolo, Maicon vede davanti a tutti un'altra sua ex squadra: "L'Inter quest'anno è troppo forte ed è la favorita per vincere lo scudetto, anche se poi può sempre capitare di tutto".