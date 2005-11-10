Maicon, ex leggenda dell'Inter, è tornato a ripercorrere un giorno importante e speciale per lui e per i nerazzurri come il 4-3 contro l'Atalanta a San Siro, che hanno coinciso anche con l'addio di Luis Figo. Ai microfoni di FCInterNews ha spiegato le sensazioni provate in quel momento: "Ricordo che entrai con tanta voglia di dare una mano alla squadra. Quell’azione con Crespo, quando ho crossato e lui ha colpito la traversa, poteva finire in gol. Ma la cosa più importante era essere di nuovo in campo e poter partecipare a quella festa".

La partita e il saluto del portoghese

Maicon si addentra nei dettagli: "Per me fu un giorno davvero speciale. Stavo rientrando da un infortunio che avevo rimediato con la nazionale brasiliana. Poter tornare in campo proprio in quel momento, in una festa così bella a San Siro, fu davvero gratificante. Figo lasciò il calcio... Era un giocatore di grandissima qualità, un professionista ammirevole e una persona a cui tutti nel gruppo volevano bene. È stato emozionante condividere quel momento con lui. La conquista dello Scudetto e la consegna della coppa hanno reso tutto ancora più speciale".