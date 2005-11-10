Maignan: "Non era un gesto intenzionale. Brutta immagine, ma tutti sanno che capitano sono"
Il portiere francese del Milan esce allo scoperto dopo il rosso diretto in Europa League per una manata ad Adams
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"Il mio gesto non era intenzionale". Mike Maignan, tramite una stories su Instagram, commenta la propria espulsione in Bournemouth-Milan di ieri sera, anche se non si può proprio parlare di scuse: "Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo crearmi dello spazio nella mia zona.
Sfortunatamente, questo ha dato una cattiva immagine, in particolare ai giovani spettatori che ci guardano - ha scritto il portiere francese del club rossonero -. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia. Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte.
Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni date da alcune persone e da certi media."
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